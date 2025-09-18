CORSAIR SABRE v2 PRO - ultralekka, bezprzewodowa mysz gamingowa

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR ogłosiła dziś premierę ultralekkiej bezprzewodowej myszy gamingowej SABRE v2 PRO, zaprojektowanej dla profesjonalnych graczy e-sportowych i graczy FPS, którzy wymagają każdej możliwej przewagi. SABRE v2 PRO to najlżejsza mysz CORSAIR w historii, waży zaledwie 36 g i łączy w sobie ultralekką konstrukcję z najnowocześniejszą technologią, taką jak częstotliwość raportowania 8000 Hz zarówno w trybie przewodowym, jak i bezprzewodowym. Mysz wyposażono w nowy czujnik CORSAIR MARKSMAN S, który zapewnia rozdzielczość 33 tys. DPI i najwyższą dokładność wśród wszystkich myszy CORSAIR, co przekłada się na dokładność przewyższającą oczekiwania profesjonalnych graczy.







Ultralekka bezprzewodowa mysz gamingowa CORSAIR SABRE v2 PRO została zaprojektowana od podstaw z myślą o rozgrywkach FPS na najwyższym poziomie. Waży zaledwie 36 g, zapewniając wyjątkową zwinność i kontrolę w momentach, które mają największe znaczenie. Od gwałtownych zwrotów o 180 stopni i ciasnych ruchów po decydujące starcia, ta mysz została zaprojektowana tak, aby poradzić sobie z każdym ruchem i scenariuszem, zapewniając szybkość i precyzję.



Błyskawiczna częstotliwość raportowania 8000 Hz zapewnia ośmiokrotnie szybszą reakcję niż standardowe myszy do gier, gwarantując niezrównaną szybkość reakcji niezależnie od tego, czy urządzenie jest podłączone bezprzewodowo za pomocą pasma 2.4 GHz, czy w trybie przewodowym. Wygodny klips na odbiorniku bezprzewodowym pozwala umieścić go blisko myszy, co zapewnia stabilne i szybkie połączenie. Czujnik CORSAIR MARKSMAN S zapewnia rzeczywistą rozdzielczość 33000 DPI, dokładność rozdzielczości 99.7% i śledzenie do 750 IPS oraz przyspieszenie 50G, aby niezawodnie uchwycić każde przesunięcie, drgnięcie i ruch. Nie pozostawiaj niczego przypadkowi dzięki dołączonemu przedłużaczowi klucza sprzętowego, co zapobiega umykaniu graczowi sygnałów przez zakłócenia.



Dzięki akumulatorowi pozwalającemu na pracę bezprzewodową nawet do 70 godzin, urządzenie jest gotowe na każdą rundę i każde zwycięstwo. Specjalnie dostrojone przełączniki mechaniczne o wytrzymałości 100 milionów kliknięć zapewniają wyczuwalne dotykiem sprzężenie zwrotne i są wytrzymałe, co pozwala na grę o wysokiej intensywności i codzienne treningi. Dołączona taśma antypoślizgowa i wymienne ślizgacze umożliwiają dodatkowe dostrojenie myszy SABRE v2 PRO, aby zapewnić preferowane przez każdego gracza poślizg, przyczepność i czucie przyczepności. CORSAIR Web Hub łączy wszystkie te elementy, umożliwiając graczom personalizację ustawień DPI, zmianę mapowania przycisków i przypisywanie makr bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.



Ultralekka bezprzewodowa mysz gamingowa SABRE v2 PRO, jest już dostępna w sklepie internetowym CORSAIR oraz u naszych autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów na całym świecie w sugerowanej cenie 469 PLN.

























źródło: Info Prasowe - CORSAIR