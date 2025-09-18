Turtle Beach Burst II Pro

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Mysz Burst II Pro zapewnia wydajność bezprzewodową na poziomie e-sportowym dzięki prawdziwemu odczytowi 8K i ultra niskim opóźnieniom - bezprzewodowo 0,125 ms, co oznacza 8-krotnie szybsze śledzenie niż w przypadku standardowych myszy do gier. Urządzenie posiada ulepszony czujnik Owl-Eye 30K DPI oraz 750 IPS. Została zoptymalizowana pod kątem 99.8% dokładności rozdzielczości na wszystkich powierzchniach, w tym na szkle. Jest również wyposażona w przełączniki optyczne Titan o wytrzymałości 100 milionów kliknięć oraz ultralekką, symetryczną obudowę o wadze 57 g.







Dzięki żywotności baterii do 40 godzin przy częstotliwości odpytywania 8 kHz i 150 godzin przy 1 kHz, a także poprawiającej wydajność taśmie antypoślizgowej i zestawom ślizgów, mysz Burst II Pro zapewnia najwyższą precyzję i wytrzymałość bez żadnych kompromisów.



Cena i dostępność

Mysz Burst II Pro jest dostępna w przedsprzedaży na stronie turtlebeach.com w cenie 129.99 euro. Urządzenie trafi do otwartej sprzedaży, 13 października 2025 r.

























źródło: Info Prasowe - Turtle Beach