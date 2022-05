Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR zaprezentował pierwszy innowacyjny laptop do gier i streamingu CORSAIR VOYAGER a1600 AMD Advantage Edition. VOYAGER a1600 to wyjątkowe połączenie potężnego procesora AMD Ryzen 6000 i karty graficznej AMD Radeon RX 6800M z bogatym ekosystemem oprogramowania oraz technologii CORSAIR i Elgato. Pierwszy w historii laptop CORSAIR to doskonały wybór zarówno dla twórcy materiałów wideo, zapalonego gracza, pełnoetatowego streamera, architekta czy grafika komputerowego. Ekstremalnie cienka obudowa laptopa CORSAIR VOYAGER a1600 o grubości zaledwie 19.8 mm kryje najnowocześniejsze podzespoły. 8-rdzeniowy, 16-wątkowy procesor AMD Ryzen 9 6800HS lub 6900HS i karta graficzna AMD Radeon RX 6800M pozwalają na grę z maksymalnymi ustawieniami oraz komfortowe korzystanie z wymagających aplikacji, takich jak np. Adobe After Effects czy OBS Studio.







Ponadto, kombinacja najnowocześniejszych podzespołów AMD umożliwia korzystanie z wyjątkowych technologii firmy z siedzibą w Santa Clara. Premierowe AMD Smart Access Memory i AMD SmartShift Technology maksymalizują wydajność laptopa CORSAIR. Co więcej, VOYAGER a1600 nie przegrzewa się dzięki zaawansowanemu i kompaktowemu układowi chłodzenia z komorą parową, która równomiernie rozprowadza ciepło, osiągając dzięki temu niższe temperatury przy cieńszym profilu niż tradycyjne układy chłodzenia.



CORSAIR VOYAGER a1600 oferuje fantastycznie wyglądający ekran IPS o przekątnej 16” i rozdzielczości QHD+ 2560 x 1600 punktów, odznaczający się doskonałym odwzorowaniem kolorów i niesamowitą szczegółowością obrazu w grach. Ekstremalnie wysoka częstotliwość odświeżania 240 Hz potwierdzona certyfikatem AMD FreeSync Premium i karta graficzna RX 6800M pozwalają na grę w najbardziej wymagające przy imponująco wysokiej częstotliwości zmiany klatek zapewniającej płynność obrazu.



CORSAIR VOYAGER a1600, wyposażony w technologię stworzoną przez ekspertów z firmy Elgato, to także doskonały sprzęt dla streamerów. Nad klawiaturą znajduje się dziesięć dotykowych klawiszy „S” obsługiwanych przez program Elgato Stream Deck. Działają one identycznie jak przyciski znajdujące się na standardowym, popularnym urządzeniu Stream Deck i udostępniają szybszy dostęp do najpopularniejszych funkcji streamingowych. Co więcej, sprzęt kalifornijskiego producenta został wyposażony w kamerę internetową FHD 1080p30 oraz cztery mikrofony z funkcją aktywnej eliminacji szumu tła, co pozwala na pracę lub streaming nawet w głośnym otoczeniu.



Dopełnieniem możliwości najnowszego produktu CORSAIR jest szereg rozwiązań specjalnie stworzonych dla graczy i twórców treści. Precyzyjne, mechaniczne przełączniki klawiszy o ultraniskim profilu CHERRY MX mają indywidualne podświetlenie RGB w postaci niezwykle jasnych oraz energooszczędnych diod LED CAPELLIX obsługiwanych przez oprogramowanie CORSAIR iCUE. Liczne porty, w tym dwa USB 4.0 obsługujące Thunderbolt 3 i jeden USB 3.2 Gen2 Type-C, pozwolą podłączyć każde zewnętrzne urządzenie. Zintegrowany odbiornik umożliwia jednoczesne połączenie z nawet trzema urządzeniami peryferyjnymi obsługiwanymi przez technologię CORSAIR SLIPSTREAM WIRELESS zapewniającą silny i stabilny sygnał bezprzewodowy bez konieczności podpinania zewnętrznego adaptera do portu USB.



CORSAIR VOYAGER a1600 w Polsce dostępny będzie do kupienia wyłącznie w oficjalnym sklepie internetowym firmy CORSAIR. Pierwszy w historii laptop kalifornijskiego producenta pojawi się w sprzedaży na przełomie lipca i sierpnia br.































Źródło: Info Prasowe / Corsair