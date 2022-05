MAXCOM Fit FW22 Clasic Smartwatch

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Moda na przedmioty, styl, ubrania i inne rzeczy ma to do siebie, że szybko przychodzi, ale i szybko przemija. Jedno jednak jest pewne, że wcześniej lub później ktoś znów sięgnie po to, co kiedyś ktoś stworzył i "stare" stanie się ponownie naszym zakupowym pragnieniem... Ostatnio do mody wraca oldschoolowa stylistyka. Nowoczesne, cyfrowe, multimedialne radia Internetowe, są stylizowane na przedwojenne odbiorniki Vintage, a ten trend zaczyna też dopadać pomału komputerowe obudowy. To nie jedyne dziedziny nowoczesnego świata wokół nas, w których możemy zauważyć wpływy powrotu to przeszłości i tu zagłębię się we swoje wspomnienia z lat młodości...





Źródło: Klinika IN4

