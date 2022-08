Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR poinformowała dziś o dostępności laptopa CORSAIR VOYAGER a1600 AMD Advantage Edition w sklepie internetowym CORSAIR i u dystrybutorów na całym świecie. Laptop CORSAIR VOYAGER a1600 dostępny w rekomendowanej cenie detalicznej producenta od 2699,99 USD zawiera najnowocześniejszy procesor i kartę graficzną do laptopów, które współdziałają z inteligentnymi technologiami AMD, a także oprogramowaniem i technologiami CORSAIR oraz Elgato, tworząc niezrównane środowisko do grania i streamingu. CORSAIR VOYAGER a1600 jest wyposażony w najbardziej zaawansowane komponenty AMD, dlatego zapewnia wydajność wysokiej klasy w niezwykle smukłej obudowie o grubości zaledwie 19.8 mm.







Ośmiordzeniowy procesor AMD Ryzen 9 6900HS obsługujący 16 wątków oraz karta graficzna AMD Radeon RX 6800M do laptopów umożliwiają granie z maksymalnymi ustawieniami i jednoczesne rejestrowanie przebiegu gry z dużą szybkością klatek. Inteligentne technologie AMD, takie jak AMD Smart Access Memory, umożliwiają natomiast uzyskiwanie jeszcze większej wydajności z tych elementów najwyższej klasy. Dopełnieniem wydajnego sprzętu laptopa CORSAIR VOYAGER a1600 jest pamięć CORSAIR VENGEANCE DDR5 SODIMM oferująca niezwykle wysoką częstotliwość platformy DDR5.



CORSAIR VOYAGER a1600 wyświetla zadziwiająco szczegółowy obraz gry z imponującą wiernością kolorów na 16-calowym ekranie IPS o rozdzielczości QHD+ 2560 x 1600 z ultrawysoką częstotliwością odświeżania 240 Hz. Dzięki technologii AMD FreeSync Premium gracze mogą cieszyć się spektakularnym obrazem gry z jakością zamierzoną przez twórców, z imponująco wysoką częstotliwością odświeżania i bez efektu rozdzierania obrazu.



Zawierający specjalne technologie Elgato do tworzenia treści CORSAIR VOYAGER a1600 jest też laptopem wymarzonym przez streamerów. Dziesięć klawiszy S łatwego dostępu obsługiwanych przez program Elgato Stream Deck udostępnia wybrane funkcje streamingowe za jednym dotknięciem. Kamera internetowa FHD 1080p30 rejestruje twarz użytkownika w najdrobniejszych szczegółach, a cztery mikrofony z funkcją eliminacji hałasu w tle wyraźnie uchwycą jego głos nawet w hałaśliwym otoczeniu.



Laptop CORSAIR VOYAGER a1600 będzie dostępny w okresie premiery z klawiaturami o układach północnoamerykańskim, brytyjskim, niemieckim, francuskim i skandynawskim, w wersjach z procesorem AMD Ryzen 7 6800HS (4.4 GHz), w cenie - 2699.99 USD oraz AMD Ryzen 9 6900HS (4.8 GHz) za 2999.99 USD. Oba modele będą wkrótce dostępne także w wersji z systemem Windows 11 Pro.





























Źródło: Info Prasowe / Corsair