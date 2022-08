Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Grupa LEGO zaprezentowała nowy zestaw – LEGO Ideas Zmechanizowana Latarnia Morska. Powstały z inicjatywy fanów model może stać się wyjątkowym elementem dekoracyjnym, który doda blasku wnętrzu dzięki napędzanemu silnikiem światłu. Pełen szczegółów konstrukcyjnych, posiadający 50 cm wysokości i składający się z 2065 elementów zestaw odzwierciedla działanie prawdziwej latarni morskiej. Umiejscowiony na wyspie obiekt posiada schody prowadzące do domku latarnika czy dwie minifigurki wraz z łodzią, które dopełniają całość. Zestaw LEGO Ideas Zmechanizowana Latarnia powstał na podstawie pomysłu, którym podzielił się 20-letni, kanadyjski fan LEGO, Sandro Quattrini.







Zgłosił on swoją oryginalną propozycję na platformie LEGO Ideas, gdzie uzyskała ona 10000 głosów od innych fanów LEGO. Koncepcja została następnie przekazana przez Grupę LEGO do realizacji w postaci prawdziwego zestawu. Projektanta modelu do swojej koncepcji latarni morskiej zainspirowała wycieczka z dzieciństwa. "Moja mama uwielbia latarnie morskie i od lat mówiła mi, abym taką zbudował" - powiedział Sandro opowiadając o projekcie. "Kiedyś wybraliśmy się na wycieczkę po Półwyspie Gaspé, regionie prowincji Quebec, w którym znajdują się latarnie morskie wszystkich kształtów i rozmiarów. Odwiedziliśmy ogromne kamienne latarnie na skalistych plażach i małe, opuszczone drewniane latarnie ukryte za drzewami. Myślę, że te konstrukcje zawsze były w jakimś zakątku mojego umysłu od czasu tej podróży. Dla tego projektu chciałem uchwycić tę strzelistą kwintesencję wysokich latarni, zachowując jednocześnie ich samotną naturę."



Mówiąc o projekcie i o tym, dlaczego został wybrany, Global Marketing Vice President, Federico Begher, powiedział: "Projekt Sandro naprawdę przywołuje samotną rolę latarni morskiej, a napędzane silnikiem światło dodaje zestawowi wspaniałego wymiaru. Bardzo podoba mi się dbałość o szczegóły w domku latarników i łodzi. To naprawdę ekscytująca i wymagająca budowa, która tworzy fantastyczny obiekt dekoracyjny."



Zestaw LEGO Zmechanizowana Latarnia będzie dostępny od 1 września 2022 w sklepach LEGO i na www.lego.com/lighthouse w cenie 1399.99 PLN.

























Źródło: Info Prasowe / LEGO