INNO3D GeForce RTX 3070 Ti X3

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti to karta graficzna przeznaczona dla wymagających graczy. Bazuje ona na architekturze Ampere i dysponuje m.in. 6144 jednostkami CUDA, rdzeniami Ray Tracing drugiej generacji czy rdzeniami Tensor trzeciej generacji. Układ ten został wyposażony w 8 GB pamięci GDDR6X o przepustowości 19 Gb/s. Taka specyfikacja powinna wystarczyć do uruchamiania wszystkich, nawet najbardziej wymagających gier w najwyższych możliwych ustawieniach. GeForce RTX 3070 Ti X3 autorstwa INNO3D cechuje się stylowym chłodzeniem z trzema wentylatorami o średnicy 90 mm. Całość ma wymiary 300 x 112 mm i zajmuje w obudowie dwa sloty. Resztę specyfikacji uzupełniają m.in. dwa złącza zasilania 8-pin, trzy gniazda DisplayPort 1.4a i jedno HDMI 2.1.







Układ pracuje z zegarem bazowym 1575 MHz, a w trybie Boost przyspiesza do 1785 MHz. Mimo, że producent nie informuje o firmowo podkręconych taktowaniach, to jednak opisywany model pod obciążeniem może być 15 MHz szybszy od standardowych wersji GeForce’a RTX 3070 Ti.



Układ można już znaleźć w polskich sklepach w cenie od około ‎3820 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia