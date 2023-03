CORSAIR XENEON 27QHD240 OLED

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR zapowiedziała dziś nową, atrakcyjną pozycję z rodziny wysokowydajnych monitorów gamingowych: XENEON 27QHD240 OLED. XENEON 27 OLED łączy w sobie zalety najnowszej technologii ekranów LG OLED z charakterystycznym dla marki CORSAIR stylem i wydajnością. Użytkownicy docenią znakomite poziomy czerni, samoświecące piksele OLED oraz błyskawiczną częstotliwość odświeżania 240 Hz w monitorze o rozdzielczości 2560 x 1440 i przekątnej 27 cali, który wyświetla w najlepszej jakości każdy obraz generowany przez komputer. XENEON 27 OLED jest owocem rozwijającej się, ścisłej współpracy firm CORSAIR i LG Display, dzięki czemu zawiera najnowocześniejszy panel OLED 3. generacji z technologią META i warstwą mikrosoczewek Micro Lens Array (MLA).







Ta innowacyjna technologia zwiększa jasność każdego piksela dzięki soczewkom, znacznie prześcigając pod tym względem panele OLED poprzedniej generacji i oferując zachwycająco żywe kolory. HDR10, współczynnik kontrastu 1500 000:1, szczytowa jasność 1000 nitów i 98,5% gamy kolorów DCI-P3 to cechy gwarantujące najjaśniejsze plamy światła i najwyraźniejsze detale w ciemnych kolorach oraz piękną prezentację barwnych niuansów podczas gry, oglądania filmów czy tworzenia własnych materiałów.



XENEON 27 OLED może się pochwalić wyjątkowo krótkimi czasami reakcji, dzięki którym pozostawia w tyle poprzednie generacje monitorów. Częstotliwość odświeżania 240 Hz, czas reakcji 0,03 ms i czas włączenia/wyłączenia piksela 0,01 ms niemal całkowicie eliminują rozmycie powodowane przez ruch. Dzięki temu gracze zyskują przodujący w tej klasie obraz gry, który jest w pełni kompatybilny z technologiami NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync Premium.



Xeneon 27 OLED oferuje też liczne opcje personalizacji. Obraca się w poziomie o 60°, przechyla o 22°, umożliwia regulację wysokości w zakresie 100 mm i obraca w pionie na podstawce 90°. XENEON 27 OLED można też zamontować na ramieniu przy użyciu standardowego mocowania VESA, dlatego łatwo integruje się z dotychczasowym sprzętem lub stanowi pokazowy element nowej konfiguracji.



XENEON 27 OLED ma wszystkie złącza potrzebne do współdziałania z komputerem PC i z konsolami. Dwa porty HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 i wejście USB Type-C DP Alt-Mode umożliwiają łączenie monitora z czterema urządzeniami jednocześnie (i wyświetlanie obrazu z dwóch urządzeń naraz w trybach obraz w obrazie i obraz przy obrazie), a port USB 3.1 Type-C i cztery porty USB 3.1 umożliwiają łatwe łączenie monitora XENEON 27 OLED z w pełni wyposażonymi komputerami.



Elementy sterujące dostępne z przodu obejmują między innymi innowacyjny czujnik zbliżeniowy, który kieruje do właściwego przycisku zasilania lub wyboru wejścia albo kontrolera menu ekranowego OSD. Podobnie jak inny przedstawiciel tej rodziny, XENEON FLEX 45 OLED, model XENEON 27 OLED stosuje różne techniki zapobiegające efektom wypalenia ekranu, dzięki czemu obraz pozostaje czysty nawet po długim wyświetlaniu nakładek czy interfejsu aplikacji albo systemu operacyjnego. Co więcej, monitor jest objęty wszechstronną, trzyletnią Gwarancją braku wypalenia i martwych pikseli.



Klienci mogą zamawiać XENEON 27 OLED w sklepie internetowym CORSAIR i u wybranych partnerów handlowych w maju 2023 r.





















Źródło: Info Prasowe / Corsair