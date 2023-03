Nowe monitory Lenovo Legion

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Najnowsza para monitorów gamingowych Lenovo Legion oferuje dwa ultra szerokie wyświetlacze stworzone do wciągającej rozgrywki. Od zabawy do skupienia: przełączanie się między grą a pracą stało się właśnie niezwykle proste - oba gamingowe monitory Lenovo Legion Y34wz-30 oraz R45w-30 oferują wielozadaniową elastyczność PIP/PBP, KVM, a także technologię Lenovo True Split, która pozwala na podział wyświetlacza na dwa osobne monitory przy użyciu tylko jednego kabla wejściowego. Wbudowane w obu monitorach szybkie złącze 2.5G RJ45 zapewnia trwalsze, płynniejsze i bardziej stabilne połączenie podczas intensywnych rozgrywek multiplayer oraz spotkań. Oba monitory są zgodne z oprogramowaniem Lenovo Artery, które oferuje graczom zaawansowane funkcje umożliwiające dokładne dostosowanie wyświetlaczy, a także narzędzia do gier, które zapewniają dodatkową przewagę podczas rozgrywki.







Gracze, którzy wymagają dokładnego odwzorowania kolorów, kontrastu i odpowiedniej szybkości, nie muszą już szukać dalej. Nowy gamingowy monitor Lenovo Legion Y34wz-30 wyposażony w 34-calowy, ultra szeroki, zakrzywiony panel WQHD mini-LED DisplayHDR 1000 zapewnia realistyczny kontrast między głębokimi cieniami a wyrazistą jasnością. Dzięki 125% sRGB, 95% DCI-P3 10bitowej głębi kolorów i dokładności kolorów Delta E<2. Częstotliwość odświeżania 180Hz (podkręcona) i czas reakcji 1ms MPRT oznaczają bezkompromisową płynność rozgrywki. Lenovo Legion Y34wz-30 oferuje również możliwość ładowania o mocy 140W przez USB-C, dostarczając energię do laptopów lub innych urządzeń, a także złącza HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 i hub USB.



Nowy gamingowy monitor Lenovo Legion R45w-30 — najnowszy 44.5-calowy monitor panoramiczny Lenovo o proporcjach 32:9 — to doskonały wybór dla graczy i twórców poszukujących dodatkowej powierzchni ekranu, aby w pełni zanurzyć się zarówno w grach, jak i w pracy. Jasność 120% sRGB, 115% DCI-P3 osiąga 500 nitów, a częstotliwość odświeżania 165 Hz można podkręcić do 170 Hz, co przekłada się na płynniejsze i bardziej immersyjne doświadczenia w grach. Czas reakcji MPRT wynoszący 1ms gwarantuje płynną i szybką grę. Obsługa AMD FreeSync Premium Pro oraz New Adaptive Sync minimalizuje rozmywanie ekranu przy jednoczesnej maksymalizacji efektu HDR. Lenovo Legion R45w-30 obsługuje USB-C gen. 2 z inteligentnym ładowaniem o mocy 75W, złącza HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, a także posiada hub USB i porty audio out, co pozwala na obsługę dowolnej konfiguracji akcesoriów.

















Źródło: Info Prasowe / Lenovo