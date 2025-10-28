CORSAIR i CD PROJEKT RED - 10 rocznica gry Wiedźmin 3: Dziki gon

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR ogłosiła dziś współpracę z CD PROJEKT RED z okazji 10. rocznicy gry Wiedźmin 3: Dziki gon (The Witcher 3: Wild Hunt). Kolekcja CORSAIR x The Witcher 3: Wild Hunt 10th Anniversary Collection upamiętnia dziesięciolecie zabijania potworów za pomocą limitowanej serii oficjalnie licencjonowanych akcesoriów do gry. Fani mogą ponownie przeżyć swoje potyczki z potworami dzięki nowemu zestawowi wyposażenia, pieczołowicie odtworzonemu z wykorzystaniem kultowych elementów z gry. Każdy produkt z tej kolekcji został pieczołowicie wykonany, aby uczcić dziedzictwo tej cenionej przez krytyków gry.







Kolekcję otwiera Mechaniczna klawiatura gamingowa CORSAIR K65 PLUS WIRELESS 75% RGB dostępna tylko z układem klawiszy NA (Ameryka Północna). Ci, którzy kroczyli drogą Wiedźmina, docenią jego znaki na nakładkach na klawisze zapewniające wygodny dostęp do zaklęć zmieniających bieg wydarzeń, niestandardową nakładkę na klawisz Esc z logo gry oraz duży wizerunek medalionu Wilka Geralta. Dzięki niezawodnej łączności bezprzewodowej, płynnie działającym i responsywnym przełącznikom MLX oraz konstrukcji wytrzymałej jak sam Geralt, ta klawiatura nadaje się idealnie dla każdego Wiedźmina.



Kolekcja CORSAIR x The Witcher 3: Wild Hunt 10th Anniversary Collection obejmuje również Lekką mysz gamingową RGB M75 WIRELESS z wizerunkiem groźnego Króla Dzikiego Gonu, Eredina. Z kolei obszerna Podkładka pod mysz MM300 2XL z niestrzępiącej się tkaniny nawiązuje do historii gry i zawiera astralną mapę Spirali oraz kultowe znaki. Dzięki temu doskonale łączy elementy biurka z motywami z gry.



Kolekcja CORSAIR x The Witcher 3: Wild Hunt 10th Anniversary Collection będzie dostępna w ograniczonych ilościach na całym świecie bezpośrednio w witrynie internetowej Corsair.com oraz witrynie internetowej CDPR od 28 października 2025 r.



Aby uzyskać więcej informacji i zamówić w przedsprzedaży produkty z kolekcji CORSAIR x The Witcher 3: Wild Hunt 10th Anniversary Collection, można odwiedzić stronę www.corsair.com/us/en/s/the-witcher.























źródło: Info Prasowe - CORSAIR