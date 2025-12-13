CORSAIR i CD PROJEKT RED upamiętniają pięć lat Cyberpunka 2077

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

CORSAIR ogłosił, że dostawa sprzętu klasy preem Arasaka wkrótce trafi na ulice. CORSAIR x Cyberpunk 2077: Arasaka Edition to współpraca z CD PROJEKT RED z okazji 5. urodzin gry Cyberpunk 2077. Obejmuje ona limitowaną serię oficjalnie licencjonowanych urządzeń peryferyjnych dla graczy. Fani mogą ponownie przeżyć swoje legendarne wyczyny w Night City dzięki nowemu sprzętowi stylizowanemu na kultowy branding Arasaka Corporation. Najważniejszym elementem kolekcji jest mechaniczna klawiatura gamingowa CORSAIR K65 PLUS WIRELESS 75% RGB z motywem ‘Saka, dostępna tylko z układem klawiszy NA (Ameryka Północna). Z logo Arasaka i insygniami na nasadkach klawiszy i pokrętle, jest pełna szczegółowych ukłonów w stronę gry. Dzięki zatwierdzonej przez netrunnera niezawodnej łączności bezprzewodowej i płynnym przełącznikom MLX, jest to poszukiwany sprzęt, który nie będzie dostępny przez długi czas.







CORSAIR x Cyberpunk 2077: Kolekcja Arasaka Edition obejmuje również lekką mysz gamingową RGB M75 WIRELESS, na której widnieje słynne logo Arasaki z trójramiennym drzewem. Ponadto duża podkładka pod mysz do gier MM300 2XL z niestrzępiącej się tkaniny dosłownie pokryje twoje biurko historią gry, przedstawiając schematy przerażającego i słynnego oprogramowania cybernetycznego Mantis Blade firmy Arasaka.



Dostępność i gwarancja

CORSAIR x Cyberpunk 2077: Arasaka Edition będzie dostępna w ograniczonych ilościach na całym świecie bezpośrednio w witrynie internetowej Corsair.com oraz witrynie internetowej CDPR od 9 grudnia 2025 r. Aby uzyskać więcej informacji i zamówić w przedsprzedaży produkty z kolekcji CORSAIR x Cyberpunk 2077: Arasaka Edition, wejdź na stronę www.corsair.com/s/cyberpunk-2077. Każdy produkt jest objęty dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.





















źródło: Info Prasowe - CORSAIR