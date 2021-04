CORSAIR – premiera klawiatury K70 RGB TKL oraz myszki Sabre PRO

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR zaprezentował łącznie trzy nowe produkty z premierowej serii Champion Series – klawiaturę mechaniczną K70 RGB TKL i myszki SABRE PRO oraz SABRE RGB PRO. Najnowsze sprzęty gamingowe kalifornijskiego producenta powstały przy współpracy z najlepszymi graczami e-sportowymi na świecie, którzy na co dzień sponsorowani są przez CORSAIR. K70 RGB TKL to zaawansowana klawiatura mechaniczna pozbawiona bloku numerycznego i oferująca m.in. osobny przełącznik włączający specjalny tryb turniejowy. SABRE PRO oraz SABRE RGB PRO to dwa różne warianty tej samej, lekkiej i symetrycznej myszki wyposażonej w przewód opleciony linką paracordową. Wszystkie produkty z serii Champion Series wykorzystują oryginalną technologię CORSAIR AXON Hyper-Processing, która oferuje aktualnie najszybszą dostępną częstotliwość raportowania do USB na poziomie 8000 Hz.







SABRE RGB PRO oraz SABRE PRO to pierwsze w historii myszki CORSAIR, które zostały wyposażone w technologię AXON. Dzięki częstotliwości raportowania 8 000 Hz przesyłają sygnały kliknięć i ruchów użytkownika nawet 8 razy szybciej niż standardowe gryzonie dla graczy, co jeszcze bardziej skraca czas reakcji podczas rozgrywki. Całkowicie przemodelowana linia SABRE posiada również przyciski CORSAIR QUICKSTRIKE, które oferują naprężoną konstrukcję bez odstępu między samym przyciskiem a jego wytrzymałym przełącznikiem firmy OMRON. Sprawia to, że kliknięcia lewym i prawym przyciskiem są rejestrowane natychmiast a sam klik może być jeszcze szybszy.



Skonstruowane na podstawie opinii czołowych profesjonalnych drużyn e-sportowych, takich jak Team Secret, BIG, Vitality czy Envy, SABRE RGB PRO i SABRE PRO to myszki gamingowe zredukowane do najczystszej, najmniej skomplikowanej formy. Klasyczna konstrukcja waży odpowiednio zaledwie 74 g (z RGB) i 69 g (bez RGB) oraz została zoptymalizowana pod kątem lekkości i wydajności. Elastyczny przewód w oplocie z linki paracordowej znacznie ogranicza tarcie kabla po powierzchni biurka lub podkładki. Teflonowe ślizgacze także minimalizują opór stawiany przez myszkę na dowolnej powierzchni roboczej. Ergonomiczny kształt przystosowany jest zarówno do chwytania palcami, jak i całą dłonią. Ponadto, premierowy gryzoń został wyposażony w zaawansowany sensor optyczny firmy PixArt z opcją ustawienia jego czułości nawet do 18000 DPI.



K70 RGB TKL czerpie wszystko co najlepsze z najpopularniejszych rozwiązań znanych z innych klawiatur mechanicznych CORSAIR, dodaje kilka nowości oraz zamyka całość w kompaktowej konstrukcji pozbawionej bloku numerycznego (tenkeyless). Podobnie jak myszka SABRE, najnowszy mechanik Korsarzy został wyposażony w częstotliwość raportowania 8 000 Hz oferowaną przez technologię AXON. Na polskim rynku sprzęt pojawi się w dwóch wariantach przełączników do wyboru, CHERRY MX Red lub CHERRY MX Speed. Oba rozwiązania to popularne, dobrze znane graczom przełączniki linearne, ale w nowej, odświeżonej wersji z gwarancją nawet do 100 milionów naciśnięć. O wytrzymałości konstrukcji świadczy także aluminiowa obudowa oraz użycie wyłącznie nakładek na klawisze PBT Double-Shot o 1,5-milimetrowych ściankach formowanych w dwóch cyklach i z teksturowaną powierzchnią.



Podczas budowy K70 RGB TKL, podobnie jak w przypadku premierowej myszki, także wzięto pod uwagę opinie zawodowych e-sportowców. W związku z tym, produkt został wyposażony w odpinany kabel USB typu C ułatwiający przenoszenie klawiatury z miejsca na miejsce. Z boku konstrukcji ulokowano specjalny, dedykowany przycisk LAN, który wyłącza wszystkie makra, profile i podświetlenie umożliwiając zawodnikowi przejście w prosty tryb turniejowy. Klawiatura oferuje również 100-procentowy anti-ghosting, pełną obsługę naciśnięć wielu klawiszy jednocześnie (n-key rollover), dedykowany przycisk włączający tryb blokady klawiszy systemu Windows oraz wygodne rozwiązania do zarządzania multimediami. Co więcej, K70 RGB TKL posiada 8 MB pamięci wewnętrznej na zapisanie 50 profili, dzięki czemu można z nich korzystać od razu po podłączeniu klawiatury do nowego PC.



Wszystkie premierowe produkty CORSAIR korzystają wyłącznie z najnowszej i odświeżonej wersji oprogramowania CORSAIR iCUE oznaczonej cyfrą 4. Dzięki iCUE gracze mogą dowolnie personalizować podświetlenie RGB klawiatury K70 RGB TKL oraz myszki SABRE RGB PRO oraz dobierać tryby oświetlenia. Użytkownicy sprzętu kalifornijskiego producenta mogą również tworzyć własne profile, programować makra, mapować klawisze, przypisywać akcje do poszczególnych przycisków, zmieniać czułość sensora optycznego oraz kalibrować go z aktualnie wykorzystywaną powierzchnią podkładki. Nowy sprzęt jest w pełni kompatybilny z całym ekosystemem iCUE oraz jest całkowicie integrowany z grami oferującymi wsparcie zmiany podświetlenia LED RGB podczas rozgrywki, takimi jak np. Ghostrunner czy The Division 2.



CORSAIR K70 RGB TKL, CORSAIR SABRE RGB PRO oraz CORSAIR SABRE PRO są już dostępne w sprzedaży w europejskim sklepie internetowym CORSAIR.com oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów kalifornijskiego producenta. W Polsce sprzęt pojawi się we wszystkich najpopularniejszych sklepach z elektroniką najpóźniej do końca kwietnia br. Wszystkie peryferia i akcesoria dla graczy tworzone przez amerykańską firmę są objęte dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.



Sugerowane ceny detaliczne

– CORSAIR K70 RGB TKL: 639 PLN

– CORSAIR SABRE RGB PRO: 259 PLN

– CORSAIR SABRE PRO: 239 PLN





























Źródło: Info Prasowe / Corsair