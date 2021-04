Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

PNY ogłasza wprowadzenie na polski rynek dysku SSD XLR8 CS3140 M.2 NVMe Gen4 x4, który zapewnia niespotykaną dotąd prędkość. Dążenie firmy PNY do nieustannego rozwijania najnowocześniejszych technologii spełniających wymagania najbardziej wymagających użytkowników doprowadziło do opracowania najszybszego jak dotąd dysku SSD M.2 NVMe. Model CS3140 wyznacza nowe standardy, dzięki którym twórcy treści 4K i 8K, osoby, których praca znacznie obciąża komputer, gracze oraz inni użytkownicy mogą doświadczyć zupełnie nowego poziomu prędkości, wydajności i produktywności.







Dysk CS3140 został zoptymalizowany pod kątem najnowszego protokołu NVMe Gen 4.0, który jest coraz częściej wybierany przez producentów płyt głównych oraz samych użytkowników. Zapewnia to wyjątkową prędkość odczytu rzędu 7500 MB/s oraz prędkość zapisu wynoszącą nawet 6850 MB/s, na nowo definiując możliwości i torując drogę do zupełnie nowego świata tworzenia treści, gier oraz innych zastosowań.



Nie tylko wydajność jest głównym atutem modelu CS3140. Wykorzystując 12-nanometrowy proces produkcyjny, dysk zapewnia również większą energooszczędność, która ma kluczowe znaczenie zarówno w przypadku komputerów stacjonarnych, jak i laptopów. Dysk oferuje wyższą wydajność, generując jednocześnie mniej ciepła, dzięki czemu komputery stacjonarne mogą pracować w niższej temperaturze, a laptopy mogą dłużej pracować na baterii.



Model CS3140 jest dostępny w dwóch wersjach: bez radiatora dla laptopów i komputerów stacjonarnych o ograniczonej przestrzeni oraz w wersji z 45-gramowym radiatorem z wytłaczanego aluminium, który pochłania i rozprasza część ciepła wytwarzanego przez wysokie prędkości, intensywne użytkowanie i długotrwałe obciążenia. Osiem pojedynczych pionowych żeberek zapewnia większą powierzchnię radiatora, optymalizując przepływ powietrza i rozpraszanie ciepła.



Dysk SSD PNY XLR8 CS3140 M.2 NVMe Gen4 x4 zapewnia niespotykane dotąd prędkości, optymalne rozpraszanie ciepła, imponującą pojemność do 2TB oraz doskonałe walory estetyczne, dzięki czemu możesz cieszyć się zarówno atrakcyjnym wzornictwem, jak i światowej klasy wydajnością.



Dyski z serii PNY XLR8 CS3140 M.2 NVMe Gen4 x4 o pojemności 1TB (średnio około 960 PLN) i 2TB (około 1920 PLN), są już dostępne w polskich sklepach ze sprzętem komputerowym w wersji z oraz bez radiatora. Można je nabyć m.in. w x-kom, Media Expert lub Morele.































Źródło: Info Prasowe / PNY