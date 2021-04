CREATIVE SOUND BLASTER GC7

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Creative Technology wprowadza do sprzedaży w Europie całkowicie nową linię zewnętrznych kart dźwiękowych. Nowa seria będzie wyposażona w klasowe wzmacniacze premium i najnowszą technologię przetwarzania dźwięku. Pierwszą kartą z nowej serii jest Sound Blaster GC7, karta dźwiękowa, która została zaprojektowana całkowicie od nowa, tak by wyjść naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, którzy korzystają z multimedialnej rozrywki w wielu zastosowaniach. Teraz słuchanie muzyki w dobrej jakości, oglądnie filmu z dźwiękiem przestrzennym, granie w ulubione gry, korzystanie z komunikacji głosowej czy też stremowanie ma być proste i przyjemne.







Priorytetowym celem inżynierów Creative było stworzenie urządzania intuicyjnego i prostego w obsłudze. Karta dźwiękowa została tak zaprojektowana by kontrola nad nią i wszystkimi zaimpletowanymi rozwiązaniami odbywała się przy pomocy jednego wciśnięcia przycisku lub obrócenia pokrętła bez konieczności odrywania wzroku od monitora. Wysokość i nachylenie karty celowo dostosowano w przybliżeniu do większości popularnych klawiatur, by osiągnąć jak najszybszy dostęp do wszystkich ustawień karty, w tym ustawień dźwięku GameVoice Mix, który zapewnia precyzyjną kontrolę priorytetu dźwięku i komunikacji głosowej w grze oraz kontroli efektów Surround, tonów niskich i wysokich. Na panelu kontrolnym znajdują się w pełni konfigurowalne przyciski, do których możemy przypisać swoje ustawienia. Interfejs posiada podświetlane przyciski, pokrętła, dosyć duży czytelny wyświetlacz, diody informujące nas o stanie urządzenia i wykorzystywanej w danej chwili technologii przetwarzania dźwięku. Oświetlenie RGB jest w pełni konfigurowalne łagodne i przyjemne dla oka.



Sercem DACa jest stereofoniczny przetwornik cyfrowo-analogowy o niskim poborze mocy ze wzmacniaczem HP Amp AKM AK4377AECB. Wbudowany przedwzmacniacz słuchawkowy jest w stanie napędzić wysokiej klasy słuchawki o impedancji do 300Ω. Sound Blaster GC7 posiada dwa autorskie, niezależne procesory DSP. Pierwszy to Sound Core3D odpowiadający za sprzętowe wspomaganie „Sound Blaster Acoustic Engine” i „Scout Mode”. W zestawie wraz z „Sound Blaster Acoustic Engine” znajdują się takie rozwiązania jak, Sound Blaster Surround, Dolby Audio, Dolby Digital Decoding, Crystal Voice, Crystalizer, Smart Volume Dialog+ i wiele innych autorskich rozwiązań producenta. Drugi procesor DSP SXFI wspomaga sprzętowo, autorską technologię przetwarzania dźwięku „holograficznego” Super X-FI i niedawno opracowaną, na potrzeby gier FPS, technologię pozycjonowania dźwięku SXFI „Battle Mode”.



Każdy z nas inaczej słyszy świat, nasz indywidualny kształt głowy i uszu wpływają na to, jak odbieramy dźwięk z otoczenia. Technologia Super X-Fi personalizuje dźwięk w słuchawkach na podstawie tego, jak rzeczywiście słyszysz dźwięk, zapewniając najbardziej zoptymalizowane i realistyczne wrażenia odsłuchowe. Zadaniem wspomnianej technologii jest odzwierciedlenie dźwięku na słuchawkach takiego jak np. w systemach kina domowego. Konfiguracja odbywa się przy pomocy dedykowanego oprogramowania dla rozwiązań Super X-FI.



Karta dedykowana jest wszystkim użytkownikom wymagających dobrego dźwięku w swoich głośnikach lub zestawach słuchawkowych. Jednakowoż trzeba przyznać, że Creative kładzie duży nacisk na poprawę jakości dźwięku w grach. Gracze mogą skorzystać z takich funkcji jak popularny tryb zwiadowcy „Scout mode”, który ma za zadanie wyostrzać i podbijać najważniejsze dźwięki takiego typu jak kroki przeciwnika, przeładowania broni itp. Dzięki tej funkcji usłyszymy dźwięk na większą odległość i szybciej. Kolejna funkcja to już wspominana technologia pozycjonowania dźwięku SXFI w trybie „Battle”. Używając tej funkcji jesteśmy w stanie dokładnie i precyzyjnie usłyszeć w jakim miejscu znajduje się inny gracz. Za pomocą jednego pokrętła i funkcji GameVoice możemy kontrolować balans głośności dźwięku pomiędzy grą a kolegami z drużyny bez konieczności opuszczania ekranu gry lub otwierania ustawień miksera. Sound Blaster GC7 ma wszystkie cechy doskonałego sprzymierzeńca graczy, kontent kreatorów lub streamerów.



Sound Blaster GC7 dostaje również całkowicie nowe dedykowane oprogramowanie „Creative App”, które oferuje przyjazny i intuicyjny interfejs, więcej spersonalizowanych profili i ustawień. Dodatkowo możemy skorzystać z oprogramowania dedykowanego dla urządzeń mobilnych. Za pomocą np. smartfona możemy zarządzać konfiguracją Super X-Fi, zmieniać tryby dźwięku, skonfigurować przyciski niestandardowe, przeprowadzić konfigurację i kalibrację głośników itp. DAC posiada wbudowany moduł Bluetooth, a połączenie z aplikacją mobilną odbywa się po przez „Bluetooth Low Energy (BLE)”.

Kartę dźwiękowa Sound Blaster GC7 poprawi dźwięk na większości dostępnych obecnie platformach typu PC, laptop, Mac, urządzenia mobilne, odtwarzacze MP3, PS4, PS5, XBOX, Nitendo Switch i innych. Z tyłu urządzenia znajduje się fizyczny przełącznik pomiędzy platformami typu PC, mobile, konsole. O przełączeniu się na wybraną platformę informuje nas dioda LED.



Karta Sound Blaster GC7 jest dostępna w atrakcyjnej cenie 689 PLN i jest dostępna na Creative.com.











