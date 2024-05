CORSAIR prezentuje komputer CORSAIR ONE i500

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka CORSAIR przedstawiła dziś komputer CORSAIR ONE i500 PC, kompaktową wydajną jednostkę wyposażoną w nowoczesne komponenty, która charakteryzuje się wysoką wydajnością idealną dla twórców treści cyfrowych, specjalistów posługujących się sztuczną inteligencją i graczy. Elegancka i niezajmująca dużo miejsca konstrukcja mieści kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090 i procesor Intel Core i9-14900K — oba komponenty chłodzone cieczą. Dodatkowo zawiera pamięć nowej generacji DDR5 i dysk SSD NVMe o pojemności 2 TB, dzięki czemu CORSAIR ONE i500 odznacza się szybkością działania, pojemnością pamięci masowej i niezawodnością typowymi dla komputerów wysokiej klasy.







Komputer CORSAIR ONE i500 jest o 30% mniejszy nie pełnowymiarowy komputer PC, ale nie ustępuje mu pod względem wydajności. Nowoczesne chłodzenie cieczą zapewnia doskonałą skuteczność termiczną, pozwalając na obniżenie temperatury procesora i karty graficznej oraz osiągnięcie większej prędkości działania. Jednocześnie komputer jest cichszy niż jednostki z tradycyjnym chłodzeniem. Najnowsze karty graficzne NVIDIA reprezentują skok pod względem osiąganej liczby klatek na sekundę i wydajności przetwarzania grafiki przez sztuczną inteligencję, natomiast procesory Intel 14. generacji pozwalają na bezkompromisowe granie i wykonywanie wielu zadań jednocześnie.



Elegancka aluminiowa obudowa z panelami z drewna naturalnego posiadającego certyfikat FSC — każdy o wyjątkowym naturalnym wzorze — pięknie komponuje się z każdym nowoczesnym wnętrzem lub stanowiskiem gamingowym. Komputer CORSAIR ONE i500 można w przyszłości zmodernizować dzięki standardowym złączom PCIe, pamięci RAM i dysków SSD, co pozwala na stworzenie systemu równie unikalnego, co Twoje ambicje. W komputerze CORSAIR ONE i500 ORIGIN Edition można zainstalować do 192 GB pamięci DDR5 i do 24 TB pamięci masowej, aby jeszcze bardziej usprawnić wykonywanie wielu zadań jednocześnie, granie oraz tworzenie materiałów cyfrowych. Dodatkowo konfigurator umożliwia dodanie karta do rejestracji przebiegu gry, kart sieciowych, kart dźwiękowych, kart rozszerzeń USB i innych komponentów.



Premiera pierwszego modelu komputera CORSAIR ONE oznaczała ustanowienie nowego standardu w dziedzinie kompaktowych i wydajnych komputerów PC. Ten nowy model, odznaczający się niewiarygodną prędkością i skutecznością oraz śmiałym wyglądem, podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej. Ponadto w sklepie internetowym Corsair i u wybranych sprzedawców detalicznych istnieje możliwość wyboru jednego z dwóch kolorów: ciemne drewno i jasne drewno.



Dostępność, gwarancja i ceny

Komputer CORSAIR ONE i500 jest już dostępny w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz u autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy Corsair. Komputer CORSAIR ONE i500 jest objęty dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.



























źródło: Info Prasowe - CORSAIR