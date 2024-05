Nowe akcesoria Razer dla Meta Quest 3

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer zaprezentowała swoje najnowsze akcesoria dla Meta Quest 3: Razer Facial Interface oraz Razer Adjustable Head Strap System. Łączą one technologię Razer z potrzebami dzisiejszych graczy VR, dostarczając im niezapomnianych i komfortowych doznań w wirtualnym świecie gier. Nowy Razer Facial Interface sprytnie dostosowuje się do stacji ładowania Meta Quest 3, umożliwiając bezproblemowy montaż i ładowanie. Dodatkowo posiada on ultracienkie membrany, które równomiernie rozkładają ciężar, zapewniając komfort nawet podczas długich sesji gamingowych. Całość została wykonana z hipoalergicznego silikonu wolnego od lateksu oraz dodatków PU/TPE.







Z myślą o różnorodności graczy, producent dokładnie dopasował każdy element nowego systemu regulowanego paska na głowę - Razer Adjustable Head Strap System - tak, by zapewniał jednocześnie maksymalny komfort i minimalny nacisk. Został on wykonany z wytrzymałego nylonu, który zapewnia nie tylko wygodę, ale także trwałość na długie lata.



Cena i dostępność

Razer Facial Interface i Adjustable Head Strap System dla Meta Quest 3 są już dostępne w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie w cenie 69.99 USD (około 282 PLN) za sztukę. Nowe akcesoria można zakupić na stornie Razer.com, Meta.com oraz autoryzowanych sprzedawców.





























źródło: Info Prasowe - Razer