CORSAIR wprowadza do oferty dyski SSD MP700 PRO PCIe 5.0 x4 M.2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR zapowiedziała dziś wprowadzenie do sprzedaży MP700 PRO, swojego najszybszego dotychczas dysku SSD PCIe Gen5 M.2. Dostępny w pojemnościach do 4 TB dysk MP700 PRO z trzema opcjami chłodzenia wyznacza wyższy standard w dziedzinie pamięci masowej nowej generacji. Wyróżnia się fenomenalnymi szybkościami sekwencyjnego odczytu i zapisu — odpowiednio 12400 MB/s i 11800 MB/s, czyli nawet o 75% wyższymi niż w dyskach SSD PCIe 4.0. Oprócz imponującej przepustowości sekwencyjnej MP700 PRO znacząco prześciga najlepsze dyski PCIe 4. generacji także pod względem losowego odczytu i zapisu, osiągając do 1,5 miliona operacji wejścia/wyjścia (IOPS) podczas odczytu i 1,6 miliona podczas zapisu.







Dysk MP700 PRO jest wstecznie kompatybilny z płytami głównymi PCIe 4.0 (niższa wydajność w przypadku PCIe Gen3 i Gen4), dlatego będzie się sprawdzać przez wiele lat. Natywna obsługa technologii Microsoft DirectStorage umożliwia wykorzystywanie pełnego potencjału najnowszych gier, a szybkość kopiowania plików i ładowania aplikacji w systemie Windows zauważalnie wzrasta. MP700 PRO ma standardowy format M.2 2280, dzięki czemu oferuje szeroką kompatybilność i można go łatwo zainstalować na płytach głównych komputerów stacjonarnych. Do uzyskania optymalnej wydajności MP700 PRO wymaga dodatkowego chłodzenia — zwykle zintegrowanego chłodzenia dysków M.2 oferowanego przez płytę główną. Użytkownicy wymagający bardziej zaawansowanego rozwiązania mogą wybrać MP700 PRO z eleganckim, w pełni zmontowanym układem chłodzenia powietrzem, który utrzymuje odpowiednio niską temperaturę i zapewnia optymalne działanie dysku.



Z kolei wersja MP700 PRO Hydro X Series ma blok wodny, który można łatwo zintegrować z niestandardowym układem chłodzenia, by uzyskać najwyższej klasy chłodzenie oraz wydajność i praktycznie wyeliminować ograniczanie wydajności wskutek przegrzania. Ten blok wodny jest kompatybilny ze standardowymi złączkami 1/4" i rygorystycznymi wymaganiami jakościowymi dotyczącymi produktów CORSAIR do niestandardowych układów chłodzenia.



Podobnie jak pozostałe dyski SSD CORSAIR, MP700 PRO współpracuje z bezpłatnym oprogramowaniem CORSAIR SSD Toolbox umożliwiającym korzystanie z szeregu wygodnych funkcji, takich jak bezpieczne kasowanie danych czy aktualizacja oprogramowania firmware bezpośrednio z pulpitu. MP700 wykorzystuje pełny potencjał technologii PCIe Gen5, by wyznaczać nowy standard wydajności interfejsu M.2, a pięcioletnia gwarancja oferuje poczucie pewności, że ta pamięć masowa pozostanie jeszcze długo szybka i niezawodna.



Dyski SSD CORSAIR MP700 PRO PCIe Gen5 x4 NVMe M.2 o pojemności 1 TB i 2 TB są już dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR. Dysk MP700 PRO o pojemności 4 TB trafi do sprzedaży zimą. MP700 PRO jest objęty pięcioletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.































Źródło: Info Prasowe - CORSAIR