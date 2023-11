Nadchodzi nowa era Galaxy AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung Galaxy pomógł zdemokratyzować dostęp do Internetu i zmienił aparaty w narzędzie do komunikacji, bez którego nie potrafimy żyć. Nawet w sytuacji, kiedy wszystkie oczy są zwrócone w stronę AI, niektóre z możliwości sztucznej inteligencji nie zostały jeszcze wykorzystywane w technologiach mobilnych. Ten stan rzeczy ulegnie zmianie dzięki Galaxy. Samsung Galaxy potrafi wykorzystać potencjał AI jak nikt inny. Galaxy AI, zaprojektowana do korzystania przez każdego z dowolnego miejsca, to uniwersalna inteligencja w Twoim smartfonie, jakiej dotąd nie znano. Wszędzie tam, gdzie jest potrzebna najbardziej – od komunikacji bez barier przez zwiększoną produktywność aż po swobodę kreatywności – Galaxy AI odblokowuje nowe możliwości.







Galaxy AI to kompleksowe mobilne doświadczenia bazujące na rozwiązaniach sztucznej inteligencji opracowanych przez Samsung oraz AI opartej na chmurze, możliwej dzięki współpracy z podobnie myślącymi liderami branży. Galaxy AI została zaprojektowana, żeby zmienić codzienne doświadczenia z urządzeniami mobilnymi, zapewniając użytkownikom spokój, bezpieczeństwo i prywatność.



Aby poznać przedsmak korzyści, jakie przyniesie Galaxy AI, wystarczy przyjrzeć się podstawowej funkcji dla której powstały telefony – dzwonienia. AI Live Translate Call wkrótce dostarczy użytkownikom najnowszego smartfonu z Galaxy AI osobistego tłumacza zawsze wtedy, kiedy jest potrzebny. Dzięki temu, że jest on zintegrowany z funkcją rozmowy w języku ojczystym, nie będzie już konieczne korzystanie z zewnętrznych aplikacji. Tłumaczenia audio i tekstowe będą pojawiać się w czasie rzeczywistym w trakcie mówienia, dzięki czemu rozmowa telefoniczna z kimś, kto mówi w innym języku stanie się tak prosta, jak włączenie kodowanych napisów podczas streamingu. Ponieważ Galaxy AI jest częścią urządzenia, można mieć pewność, że prywatne rozmowy takie pozostaną – bez względu na scenariusz. Galaxy AI, która zostanie zaprezentowana na początku przyszłego roku, przybliży nas do świata, w którym jedne z największych barier w kontaktach społecznych zanikają, a komunikacja staje się prostsza i efektywniejsza.



„Technologia mobilna posiada niesamowitą moc umożliwiania kontaktów, zwiększania wydajności i kreatywności, oferując swoje możliwości ludziom na całym świecie. Ale do tej pory nie doświadczyliśmy jeszcze, jak mobilna AI robi to w naprawdę znaczącym stopniu”, powiedział Wonjoon Choi, Wiceprezes Wykonawczy i Dyrektor R&D w Mobile eXperience Business. „Galaxy AI to nasza najbardziej wszechstronna propozycja wykorzystująca sztuczną inteligencję, która na zawsze zmieni sposób, w jaki myślimy o naszych telefonach”.



Przełomowe doświadczenia, które umożliwiają prawdziwe kontakty i otwierają nowe możliwości bezpośrednio z Twojego telefonu. Taka jest obietnica Galaxy. Przygotuj się na nową erę mobilnej AI.











Źródło: Info Prasowe - SAMSUNG