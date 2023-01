CORSAIR wprowadza do oferty fotel dla graczy TC100 RELAXED

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR zapowiedziała dziś najświeższy model z rosnącej oferty foteli dla graczy. CORSAIR TC100 RELAXED z nowej serii RELAXED wyróżnia się szerszym siedziskiem i ergonomicznymi punktami podparcia umożliwiającymi wielogodzinne komfortowe siedzenie. Jest dostępny z tapicerką materiałową lub z miękkiej sztucznej skóry w stylu nawiązującym do wyścigów samochodowych. TC100 RELAXED ma obszerne siedzisko o komfortowej szerokości 375 mm i zapewnia podparcie całego ciała zarówno podczas pochylenia do przodu w trakcie intensywnych walk, jak i po odchyleniu do tyłu po zwycięstwie. Oba warianty z wykończeniem materiałowym lub ze sztucznej skóry mają regulowaną poduszkę pod lędźwie z gęstej pianki i zdejmowaną poduszkę pod kark z pianki zapamiętującej kształt, która pomaga w zachowaniu zdrowej postawy podczas gry.







Główną zaletą fotela TC100 RELAXED jest możliwość jego regulacji, począwszy od stalowego podnośnika pneumatycznego klasy 4 umożliwiającego ustawianie wysokości w zakresie 100 mm. Aby się komfortowo rozsiąść, można odchylić oparcie w zakresie 90–150°. Podłokietniki fotela TC100 RELAXED można regulować w czterech kierunkach: w górę lub dół oraz w prawo lub lewo, aby uzyskać idealne położenie podparcia ramion. W fotelu TC100 RELAXED można zasiąść już po paru minutach montażu i jest to doskonały wybór dla graczy wymagających zarówno szerszego siedziska, jak i bezkompromisowego stylu.



Dostępność i gwarancja

Fotel dla graczy CORSAIR TC100 RELAXED, jest już dostępny w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR. Produkt jest objęty dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.























Źródło: Info Prasowe / Corsair