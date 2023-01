Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zalman R2 to klasyczna obudowa komputerowa w formacie ATX Mid-Tower. Producent zastosował siatkowy panel przedni dla zachowania optymalnego przepływu powietrza przy jednoczesnym odfiltrowaniu pyłu. Nie brakuje też szczelinowych otworów wentylacyjnych. Z boku znajduje się bezkrawędziowy panel ze szkła hartowanego o grubości 4 mm, który zapewnia panoramiczny widok do wnętrza obudowy. Na górze umieszczono magnetyczny filtr przeciwpyłowy, natomiast na dole zwykły filtr chroniący zasilacz przed gromadzeniem się kurzu. Model R2 posiada jeden wbudowany wentylator LED RGB Spectrum 120 mm, który umieszczony został w tylnej części obudowy. Użytkownik może jednak dodatkowo zainstalować aż pięć kolejnych rotorów (dwa u góry i trzy z przodu). Nie zabrakło też miejsca na opcjonalne chłodnice (jedna z przodu i jedna z tyłu).







W środku może zmieścić się karta graficzna o długości 350 mm, chłodzenie procesora o wysokości do 162 mm oraz zasilacz do 190 mm. Co ciekawe, w obudowie można zamontować płytę główną w formacie ATX, mATX, Mini-ITX, a także - co nieczęsto zdarza się w tej półce cenowej - E-ATX. Resztę specyfikacji uzupełnia praktyczny panel I/O z gniazdem USB 3.0, dwoma USB 2.0 oraz portami audio.



Obudowa Zalman R2 w czarnej wersji kolorystycznej (Black) jest dostępna w polskich sklepach w cenie od ok. 220 zł. Biały model (White) kosztuje około 250 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia