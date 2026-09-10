2026-09-10 15:16
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
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CORSAIR wprowadza do oferty fotel gamingowy TC80

Obrazek CORSAIR wprowadza do oferty fotel gamingowy TC80

CORSAI ogłasza globalną dostępność wygodnego fotela gamingowego TC80 opracowanego z myślą o graczach, twórcach i zwykłych użytkownikach. TC80 przeszedł ponad 30 testów wytrzymałości oraz bezpieczeństwa i łączy ergonomiczny komfort z trwałością na lata, dając pewność, że będzie niezawodnie służyć na co dzień. Fotel gamingowy TC80 spełnia normy BIFMA X5.1 oraz EN 1335, zapewniając bezpieczeństwo, trwałość i ergonomiczne wsparcie. Szerokie, płaskie siedzisko, miękkie wypełnienie oraz oddychająca tapicerka z tkaniny z akcentami ze sztucznej skóry zapewniają wygodę podczas długich sesji grania, pracy i wszelkich innych zajęć.



Odpinana poduszka pod kark zapewnia dodatkowe wsparcie, a samopoziomujące podłokietniki pomagają zachować wygodną pozycję po odchyleniu oparcia. Stalowa pięcioramienna podstawa, kółka 50 mm i stalowy podnośnik gazowy klasy 4 zapewniają solidną i stabilną konstrukcję na lata niezawodnego użytkowania. TC80 umożliwia regulację wysokości w zakresie 100 mm oraz płynne odchylanie oparcia od 90° do 115°, dzięki czemu można zablokować fotel pod wybranym kątem i dopasować go do siebie. Regulacja oporu odchylania pozwala dopasować fotel do własnych preferencji, a szybki i łatwy montaż umożliwia błyskawiczne przygotowanie fotela i rozpoczęcie grania.

Fotel gamingowy TC80 jest już dostępny w czarnym wykończeniu z tkaniny i sztucznej skóry. Model ten dołącza do rozwijającej się linii foteli gamingowych CORSAIR, obok modeli TC100 RELAXED i TC500 LUXE klasy premium, oferując użytkownikom szerokie możliwości wyboru fotela dopasowanego do własnych potrzeb. CORSAIR TC80, jest już dostępny w sieci autoryzowanych sprzedawców i dystrybutorów firmy CORSAIR na całym świecie oraz w sklepie internetowym CORSAIR w cenie 179.90 EURO. Produkt objęto dwuletnią gwarancją oraz wsparciem globalnej sieci obsługi klienta i pomocy technicznej CORSAIR.




CORSAIR wprowadza do oferty fotel gamingowy TC80

CORSAIR wprowadza do oferty fotel gamingowy TC80

CORSAIR wprowadza do oferty fotel gamingowy TC80

CORSAIR wprowadza do oferty fotel gamingowy TC80

CORSAIR wprowadza do oferty fotel gamingowy TC80

źródło: Info Prasowe - CORSAIR
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