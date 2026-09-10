CORSAIR wprowadza do oferty fotel gamingowy TC80

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAI ogłasza globalną dostępność wygodnego fotela gamingowego TC80 opracowanego z myślą o graczach, twórcach i zwykłych użytkownikach. TC80 przeszedł ponad 30 testów wytrzymałości oraz bezpieczeństwa i łączy ergonomiczny komfort z trwałością na lata, dając pewność, że będzie niezawodnie służyć na co dzień. Fotel gamingowy TC80 spełnia normy BIFMA X5.1 oraz EN 1335, zapewniając bezpieczeństwo, trwałość i ergonomiczne wsparcie. Szerokie, płaskie siedzisko, miękkie wypełnienie oraz oddychająca tapicerka z tkaniny z akcentami ze sztucznej skóry zapewniają wygodę podczas długich sesji grania, pracy i wszelkich innych zajęć.







Odpinana poduszka pod kark zapewnia dodatkowe wsparcie, a samopoziomujące podłokietniki pomagają zachować wygodną pozycję po odchyleniu oparcia. Stalowa pięcioramienna podstawa, kółka 50 mm i stalowy podnośnik gazowy klasy 4 zapewniają solidną i stabilną konstrukcję na lata niezawodnego użytkowania. TC80 umożliwia regulację wysokości w zakresie 100 mm oraz płynne odchylanie oparcia od 90° do 115°, dzięki czemu można zablokować fotel pod wybranym kątem i dopasować go do siebie. Regulacja oporu odchylania pozwala dopasować fotel do własnych preferencji, a szybki i łatwy montaż umożliwia błyskawiczne przygotowanie fotela i rozpoczęcie grania.



Fotel gamingowy TC80 jest już dostępny w czarnym wykończeniu z tkaniny i sztucznej skóry. Model ten dołącza do rozwijającej się linii foteli gamingowych CORSAIR, obok modeli TC100 RELAXED i TC500 LUXE klasy premium, oferując użytkownikom szerokie możliwości wyboru fotela dopasowanego do własnych potrzeb. CORSAIR TC80, jest już dostępny w sieci autoryzowanych sprzedawców i dystrybutorów firmy CORSAIR na całym świecie oraz w sklepie internetowym CORSAIR w cenie 179.90 EURO. Produkt objęto dwuletnią gwarancją oraz wsparciem globalnej sieci obsługi klienta i pomocy technicznej CORSAIR.





























źródło: Info Prasowe - CORSAIR