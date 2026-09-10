Philips Evnia 34M2C5601QA - Monitor prawdziwie uniwersalny

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Philips Evnia rozszerza swoje portfolio monitorów dla graczy o model 34M2C5601QA. To 34-calowy zakrzywiony ekran o proporcjach 21:9 i rozdzielczości 3440 x 1440 px (WQHD). Poza technologią Ambiglow urządzenie może pochwalić się portem USB-C ze wsparciem dla DP Alt Mode, PowerDelivery 90 W oraz wbudowanym przełącznikiem KVM. Philips Evnia 34M2C5601QA oferuje użytkownikom 34-calową matrycę Fast VA o zakrzywieniu 1500R w formacie 21:9. Rozdzielczość 3440 x 1440 px (WQHD) pozwala na komfortową grę lub oglądanie materiałów wideo. Gracze skupiający się na doświadczeniach fabularnych lub RPG mogą docenić możliwość reprodukcji 1,07 mld kolorów przez ekran, natomiast odświeżanie o wartości 200 Hz skierowane jest do osób, które skupiają się na tytułach rywalizacyjnych i symulatorach.







Niski czas reakcji, wynoszący nawet 0.3 ms w trybie Smart MBR wspomagany jest przez technologię Low Input Lag. Dzięki temu czas, jaki upływa od momentu wprowadzenia komendy na kontrolerze, myszce lub klawiaturze, do odnotowania przez użytkownika akcji na ekranie, jest niezwykle krótki. Sprzęt wyposażono w dwa wbudowane głośniki po 5 W mocy każdy oraz gniazdo słuchawkowe, które pozwala w prosty sposób podpiąć zestaw audio bezpośrednio do monitora. Osoby korzystające z hybrydowych stanowisk do wieczornej rozrywki oraz pracy zdalnej za dnia, docenią natomiast wsparcie dla technologii MultiView. Pozwala ona na jednoczesne wyświetlanie obrazu z dwóch niezależnych źródeł, w trybie Picture-in-Picture lub Picture-by-Picture. Pierwszy z nich wyświetla jeden sygnał na całym ekranie i wydziela mniejszy fragment, na podgląd z drugiego źródła.



Picture-by-Picture dzieli natomiast matrycę na pół, wyświetlając naraz obok siebie obrazy z dwóch osobnych źródeł. Znaczącym ułatwieniem jest również wsparcie dla KVM, który pozwala na sterowanie dwoma urządzeniami przy pomocy pojedynczego zestawu peryferiów. Ponadto monitor wspiera technologie Anti-Blue oraz Flicker-Free, redukując zmęczenie oczu podczas wielogodzinnych sesji przed ekranem.



Technologie doceniane przez graczy

Nowy monitor wyposażono w szereg udogodnień, powstałych z myślą o graczach i odpowiadających na ich potrzeby. Jedną z nich jest Smart Contrast, który analizuje wyświetlany obraz i na jego podstawie automatycznie dostosowuje kolory oraz intensywność podświetlenia. Do tego zastosowano również Stark ShadowBoost, odpowiedzialny za wzmacnianie podświetlenia ciemnych scen, bez negatywnego wpływu na jasne obszary.



Nie bez znaczenia pozostaje także Smart Crosshair, który wyświetla celownik na środku ekranu i automatycznie dostosowuje jego barwę w czasie rzeczywistym, aby zawsze pozostawał dobrze widoczny. Wszystkimi funkcjami można sterować z poziomu OSD monitora lub wygodniej przez aplikację towarzyszącą Evnia Precision Center, z której możliwie jest również ustawienie oświetlenia ambientowego. Ambiglow wspierany przez AI analizuje obraz na ekranie w czasie rzeczywistym i dostosowuje barwę oraz moc podświetlenia diod LED umieszczonych w tylnej części obudowy. Ponadto integracja z AmbiScape pozwala na rozszerzenie tego efektu na wszystkie elementy inteligentnego oświetlenia, które wspierają technologię Matter, przenosząc immersję na wyższy poziom.



Rozwiązania sprzętowe, które ułatwiają życie

Najnowszy model w portfolio producenta wyposażono w wiele funkcji bazujących na oprogramowaniu, ale nie zapomniano również o platformie sprzętowej. Philips Evnia 34M2C5601QA może pochwalić się USB-C z DP Alt Mode oraz PD 90W, dzięki czemu możliwe jest ładowanie podłączonych urządzeń. Dodatkowo monitor ma na stanie hub USB z trzema portami USB-A, do których można podłączyć akcesoria i tym samym zwolnić złącza w laptopie. Dużym atutem tych rozwiązań jest łatwiejsze utrzymanie porządku na stanowisku.



Wyświetlacz wyposażono również w podstawkę, która pozwala na dostosowanie ustawień pod indywidualne preferencje użytkownika. Daje ona możliwość regulacji wysokości do 130 mm, obrotu o 30 stopni w każdą stronę, a także kąta nachylenia od -5 do 20 stopni. Jeżeli osoba korzystająca z monitora preferuje używanie ramienia zamiast fabrycznej podstawki, to jest on kompatybilny z uchwytem w standardzie VESA (100 x 100 mm).



Cena i dostępność

Philips Evnia 34M2C5601QA będzie dostępny w sprzedaży od października, w sugerowanej cenie producenta 1399 PLN.

































źródło: Info Prasowe - PHILIPS