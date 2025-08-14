CORSAIR wprowadza na rynek ekran NAUTILUS RS LCD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR z przyjemnością ogłasza wprowadzenie na rynek ekranu NAUTILUS RS LCD, najnowszego członka rodziny NAUTILUS RS, uniwersalnych układów chłodzenia procesora. Bazując na sprawdzonej jakości oryginalnego modelu NAUTILUS RS, NAUTILUS RS LCD posiada dodatkowo na nakrętce pompki żywy 2.1-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości 480 x 480 pikseli, podświetleniu 600 cd/m² i obsługujący ponad 16.7 miliona kolorów. Stanowiąc rozwinięcie popularnej rodziny układów chłodzenia NAUTILUS RS, model NAUTILUS RS LCD oferuje funkcje personalizacji premium szerszemu gronu odbiorców.







Więcej niż tylko ładny wygląd

Układ NAUTILUS RS LCD umożliwia także monitorowanie systemu w czasie rzeczywistym i dostosowywanie go do własnych potrzeb. Może wyświetlać statystyki systemowe, takie jak temperatura procesora i prędkość wentylatora, a także dowolne obrazy i animacje. Wszystkie te funkcje można łatwo skonfigurować za pomocą oprogramowania CORSAIR iCUE. Niezależnie od tego, czy monitorujesz wydajność, czy dodajesz osobisty akcent do swojego komputera, układ NAUTILUS RS LCD łączy w sobie funkcjonalność i styl.



W swojej istocie układ zachowuje te same, wydajne właściwości chłodzące, co popularny model NAUTILUS RS. Cicha pompka i lekko wypukła miedziana płytka chłodząca, na których fabrycznie zastosowano nasz materiał termoprzewodzący XTM60, gwarantują wydajne przenoszenie ciepła i cichą pracę. Układy chłodzenia procesora NAUTILUS RS LCD są dostępne w kolorze czarnym i białym, z radiatorami o średnicy 240 mm i 360 mm. Wyposażono je w wentylatory CORSAIR RS120, które utrzymują niską temperaturę procesora i zapobiegają niepożądanemu dławieniu termicznemu.



Chłodny, cichy i stworzony do wydajnej pracy

Wentylatory RS120 zoptymalizowano pod kątem wydajności radiatora, wyposażono w technologię CORSAIR AirGuide i magnetyczne łożyska kopułkowe, co zapewnia skupiony przepływ powietrza i niski poziom hałasu. Dzięki sterowaniu PWM i prędkości do 2100 obr./min dostosowują się do potrzeb Twojego systemu, niezależnie od tego, czy grasz, przesyłasz strumieniowo, czy pracujesz.



Układ LCD NAUTILUS RS obsługuje najnowsze procesory, w tym procesory Intel pasujące do gniazd LGA 1700 i LGA 1851, a także platformy AMD AM4 i AM5. Produkt jest dostarczany ze wszystkimi niezbędnymi elementami montażowymi, jest łatwy w instalacji i prosty w obsłudze, zapewnia doskonałe chłodzenie, wspaniałe oświetlenie RGB oraz daje doskonałe możliwości personalizacji dzięki wyświetlaczowi LCD.



Zmodernizuj swój układ chłodzenia

Dla obecnych właścicieli układu NAUTILUS RS firma CORSAIR oferuje również moduł ekranu LCD NAUTILUS RS. Ten samodzielny zestaw modernizacyjny ułatwia dodanie wyraźnego wyświetlacza LCD do obecnego chłodzenia procesora. Wystarczy zdjąć obecny korek pompki i zamontować nowy moduł ekranu LCD, aby uzyskać dostęp do tych samych możliwości personalizacji ekranu, bez konieczności wymiany całego układu chłodzenia. Dzięki NAUTILUS RS LCD CORSAIR daje możliwość korzystania z wyświetlaczy LCD szerszemu gronu użytkowników. To idealny wybór dla konstruktorów, którym zależy na walorach wizualnych i możliwościach monitorowania chłodzenia LCD, ale nie chcą przy tym wydawać fortuny.



Dostępność i ceny

Układy chłodzenia procesora NAUTILUS RS LCD są już dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR. Układy chłodzenia procesora NAUTILUS RS LCD objęte są pięcioletnią gwarancją oraz ogólnoświatową siecią obsługi klienta i wsparcia technicznego CORSAIR.



























źródło: Info Prasowe - CORSAIR