realme Note 70T debiutuje w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Globalna marka technologiczna realme ogłosiła premierę smartfona realme Note 70T. Model ten powstał z myślą o długim czasie pracy baterii, niezawodnej wydajności i wysokiej odporności na codzienne użytkowanie. Urządzenie debiutuje na polskim rynku, premierze towarzyszy specjalna oferta startowa dostępna od jutra. Sercem realme Note 70T jest chipset Unisoc T7250 – udoskonalona wersja modelu T615, stworzona w 12-nanometrowym procesie technologicznym. Układ ten oferuje osiem rdzeni: dwa wydajne Cortex-A75 (1.8 GHz), zapewniające szybkie i responsywne działanie, oraz sześć energooszczędnych Cortex-A55 (1.6 GHz), które dbają o optymalne zużycie energii. Całość uzupełnia układ graficzny Mali-G57 MP1, gwarantujący płynne działanie multimediów i gier.







Do dwóch dni pracy na baterii oraz klasa energetyczna A

Smartfon realme Note 70T wyróżnia pojemna bateria 6000 mAh z technologią ładowania 15 W, która zapewnia nawet dwa dni pracy bez konieczności podłączania do prądu. Samo ogniwo utrzymuje ponad 80% swojej pierwotnej pojemności nawet po 1000 cyklach ładowania. Model ten otrzymał najwyższą klasę energetyczną A według norm Unii Europejskiej, co oznacza, że może działać nieprzerwanie aż 65 godzin i 25 minut na jednym ładowaniu.



Note 70T zaprojektowano także z myślą o trwałości. Smartfon przeszedł rygorystyczne testy militarne MIL-STD-810H, potwierdzające jego odporność na wstrząsy, wibracje oraz skrajne temperatury. Urządzenie spełnia również normę IP54, co zapewnia ochronę przed kurzem i odporność na zachlapania czy deszcz.



Aparat, który sprawdzi się w codziennym użytkowaniu

System aparatów w realme Note 70T, z głównym obiektywem 13 MP, doskonale sprawdzi się w codziennym użytkowaniu, oferując wysoką jakość zdjęć oraz płynne nagrywanie wideo w rozdzielczości 1080p. Z przodu znalazł się aparat 5 MP, idealny do selfie i rozmów wideo. Przydatnym dodatkiem jest dioda powiadomień LED w formie pierścienia umieszczona na wyspie aparatów – informuje ona o nowych powiadomieniach nawet przy wygaszonym ekranie.



Dostępność oraz promocje na start

realme Note 70T trafia do sprzedaży w dwóch wariantach kolorystycznych – czarnym i złotym – oraz w trzech konfiguracjach pamięciowych: 4 GB RAM + 64 GB, 4 GB RAM + 128 GB oraz 4 GB RAM + 256 GB. Do 11 września smartfon będzie dostępny w ramach promocji premierowej w specjalnej niższej cenie. Urządzenie będzie można kupić w sieciach Play i Plus, a także w sklepach Media Expert, Euro RTV AGD, x-kom, realmeshop, Komputronik, Allegro, Neonet, Media Markt oraz Max Elektro.



Promocja obowiązuje na następujące wersje pamięciowe:

- realme Note 70T (4 GB RAM + 128 GB) - cena regularna 449 PLN -> cena promocyjna 399 PLN (dostępność: Media Expert, Euro RTV AGD, x-kom, Neonet, realmeshop, Komputronik, Allegro, Max Elektro, Media Markt)

- realme Note 70T (4 GB RAM + 256 GB) - cena regularna 549 zł -> cena promocyjna 449 PLN (dostępność: Media Expert, Euro RTV AGD, x-kom, Neonet, realmeshop, Komputronik, Allegro, Max Elektro, Media Markt)













źródło: Info Prasowe - realmy