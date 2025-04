CORSAIR wprowadza na rynek zmodernizowane zasilacze z serii HXi

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR ogłasza wprowadzenie na rynek ulepszonych, w pełni modułowych i cichych zasilaczy z serii HX1200i i HX1500i na rok 2025. Te wydajne jednostki mają certyfikat Cybenetics Platinum potwierdzający ich sprawność na poziomie 91%, co oznacza, że zapewniają czyste i niezawodne zasilanie. Dodatkowo wyposażono je w ulepszone kable o wytłoczonym profilu oraz niskie grzebienie kablowe, które ułatwiają uporządkowanie przewodów w elegancki sposób. Ponadto zasilacze z serii HXi mają po dwa kable zasilające 12V-2x6 do karty graficznej i nowe dwukolorowe złącze, które pozwala wizualnie potwierdzić poprawność połączenia, zapewniając jeszcze większy spokój osobom składającym komputery. Seria HXi została stworzona z myślą o komputerach wysokiej klasy, wykorzystujących najnowsze i najmocniejsze karty graficzne, takie jak NVIDIA RTX 50 i AMD 9070.







asilacze CORSAIR HXi mają certyfikat ATX 3.1 i są zgodne ze standardem PCIe 5.1, a więc obsługują najnowsze standardy zasilania oraz są wydajne i niezawodne. Obsługa stanu wstrzymania z zachowaniem połączenia umożliwia błyskawiczne wybudzanie komputera i zapewnia doskonałą sprawność przy niskim obciążeniu. Rezonansowa topologia LLC oraz przetwornica DC/DC zapewniają czyste i stabilne zasilanie. 10-letnia gwarancja zapewnia, że zasilacze te przetrwają kilka cykli modernizacji oraz będą niezawodnie dostarczać zasilanie nawet najbardziej ambitnym projektom przez wiele lat.



Unowocześniona seria HXi bazuje na sukcesie legendarnej serii AXi oraz umożliwia pełne sterowanie cyfrowe za pośrednictwem zaawansowanego oprogramowania CORSAIR iCUE. Użytkiownik może tworzyć własne krzywe pracy wentylatora, monitorować ustawienia zasilania oraz wybierać między jedno- i wieloszynową ochroną nadprądową. Funkcja ta jest dostępna wyłącznie w zasilaczach CORSAIR obsługujących technologię iCUE i umożliwia kompleksową kontrolę za pomocą wygodnej aplikacji na komputerze.



Zasilacze te zawierają najwyższej jakości podzespoły, które zapewniają niezawodną pracę i niski poziom hałasu nawet przy dużym obciążeniu. Wyłącznie japońskie kondensatory elektrolityczne działające w temperaturze 105°C pozwalają nieprzerwanie dostarczać energię przez długi czas. Wentylator o średnicy 140 mm z dynamicznymi łożyskami olejowymi (FDB) zapewnia cichą i długotrwałą pracę, natomiast tryb pracy wentylatora Zero RPM umożliwia całkowite jego wyłączenie, aby można było pracować prawie bezgłośnie.



Szeroka kompatybilność

Zasilacze z serii HXi są przeznaczone do wysokiej klasy komputerów wyposażonych w wydajne procesory i karty graficzne. Charakteryzują się dużą mocą oraz mają wszystkie niezbędne złącza i kable. W zestawie znajduje się kabel 12V-2x6 do kart graficznych Nvidia RTX 5090, 5080, 5070 Ti, 5070 oraz Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 XT. Duża liczba kabli PCIe gwarantuje niezawodną współpracę z pozostałymi kartami graficznymi AMD Radeon RX 9070 XT i RX 9070. Zarówno model HX1200i, jak i HX1500i ma także dwa kable 12VEPS do zasilania procesorów najwyższej klasy, w tym AMD Ryzen 9 9800X3D i 9950X3D, a także procesorów z serii Intel Core Ultra, w tym Core Ultra 9 285K.



Dostępność i gwarancja

W pełni modułowe, ultraciche zasilacze ATX CORSAIR HX1200i i HX1500i są już dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR. Zasilacze CORSAIR HX1200i i HX1500i są objęte dziesięcioletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.

























źródło: Info Prasowe - CORSAIR