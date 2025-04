realme prezentuje smartfony oraz ceny regularne serii realme 14 5G

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme z przyjemnością ogłasza wprowadzenie na rynek serii realme 14 5G, obejmującej modele 14 5G i 14T. Urządzenia mają być mistrzowskie pod względem długiego czasu pracy na baterii w segmencie smartfonów średniej klasy, oferować użytkownikom bardzo długi czas pracy na jednym ładowaniu i wyróżniać się konkurencyjną ceną. Seria realme 14 5G wyposażona w baterię o pojemności 6000 mAh jest liderem w dziedzinie wydajności energetycznej. Na urządzeniu można grać nieprzerwanie do 10 godzin i odtwarzać wideo przez 17,5 godziny. Dzięki wykorzystaniu baterii grafitowej o najwyższej w branży gęstości energii 782Wh/L sprzęt z nowej serii numerycznej marki gwarantuje trwałość nawet po 1400 cyklach ładowania.







realme 14 5G wyposażony jest w pierwszy w Europie procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, dzięki czemu osiąga imponujący wynik ponad 750 000 punktów w benchmarku AnTuTu, co czyni go wiodącym urządzeniem w swojej kategorii. Zbudowany w najnowocześniejszym procesie technologicznym 4 nm procesor umożliwia płynną rozgrywkę z prędkością do 90 klatek na sekundę w topowych grach mobilnych, takich jak np. Call of Duty Mobile, PUBG czy BGMI. W przypadku szybkich gier akcji, takich jak MLBB i Free Fire, użytkownicy mogą zwiększyć wydajność do 120 klatek na sekundę.



realme 14T 5G zaoferuje użytkownikom płynne działanie dzięki potężnemu procesorowi MediaTek Dimensity 6300 Energy 5G. Jednocześnie oba urządzenia z serii 14 5G posiadają system chłodzenia komorą parową, co zapewnia stałą wydajność bez ryzyka przegrzania.



Futurystyczny design

realme 14 5G prezentuje rewolucyjny design mecha z innowacyjnym systemem oświetlenia zwycięskiego światła aureoli, który zwiększa walory estetyczne urządzenia. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii nanolitografii nowy model smartfona marki replikuje skomplikowane wzory zbroi mecha, z pomarańczowym, uderzającym akcentem, symbolizującym surową moc. Dioda zwycięskiego światła aureoli to nie tylko funkcja, ale także podkreślenie wrażeń, dzięki konfigurowalnym efektom świetlnym: to pulsowanie wraz z powiadomieniami, uroczystymi momentami i nie tylko, co czyni zwycięstwa użytkownika jeszcze bardziej wyjątkowym przeżyciem.



realme 14 5G jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: srebrnej, brązowej i różowej. Natomiast realme 14T 5G można kupić w kolorze czarnym, fioletowym i zielonym.



Wyraźne zdjęcia z aparatem AI

Entuzjaści fotografii będą zachwyceni aparatem 50 MP AI z serii realme 14 5G, który bez trudu rejestruje szybkie ujęcia za pomocą trybu migawki AI. Dzięki wsparciu flagowego algorytmu LightFusion użytkownicy mogą oczekiwać oszałamiających, realistycznych zdjęć w różnych warunkach. Nowe smartfony marki oferują esportowy ekran 120 Hz AMOLED, zapewniający niezwykłe efekty wizualne i zapobiegający zmęczeniu oczu podczas dłuższych sesji korzystania z urządzeń.



Seria realme 14 5G jest wyposażona w innowacyjny system chłodzenia komorą parową, który utrzymuje optymalną wydajność podczas intensywnego użytkowania. Dzięki chłodzeniu dziesięciokrotnie efektywniejszemu od rozwiązań konkurencji smartfony zapewniają stałą wydajność, bez ryzyka przegrzania.



Zbudowane, aby sprostać każdemu wyzwaniu

Dzięki niezrównanemu stopniowi ochrony IP69, IP68 i IP66 w zakresie odporności na kurz i wodę urządzenia z serii realme 14 5G dają użytkownikom pewność, że mogą je zabrać wszędzie. Solidna konstrukcja jest gwarancją, że telefony wytrzymają ekstremalne warunki, dzięki czemu są niezawodnymi towarzyszami każdej przygody.



Ceny regularne

realme 14 5G - 12 + 256GB - 1599 PLN

realme 14 5G - 8 + 256GB - 1499 PLN

realme 14T 5G - 8 + 256GB - 1199 PLN



realme 14 5G (12/256) jest dostępny w sieci sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, Max Elektro, a także na Allegro i realmeshop.pl oraz – w ciągu najbliższych dni – pojawi się u operatora sieci Play. Dodatkowo wersja urządzenia z wariantem pamięci 8 GM RAM + 256 GM ROM dostępna jest u operatora sieci Plus.



realme 14T 5G (8/256) można zakupić w internetowych kanałach sprzedaży sieci sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, Max Elektro, a także na Allegro i realmeshop.pl oraz – w ciągu w najbliższych dni – u operatora sieci Play.





























źródło: Info Prasowe - realmy