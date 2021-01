CORSAIR z nowymi obudowami PC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR wprowadził do sprzedaży nową serię obudów PC typu mid-tower ATX/E-ATX – 5000D, 5000D AIRFLOW oraz iCUE 5000X RGB. Premierowe produkty ułatwiają ułożenie kabli wewnątrz konstrukcji oraz oferują estetyczny wygląd dzięki systemowi prowadzenia przewodów CORSAIR RapidRoute. Doskonałe chłodzenie gwarantuje przewiewne i przestronne wnętrze, które umożliwia jednoczesną instalację nawet do dwóch radiatorów o długości 360 mm. Całość uzupełniają wentylatory z serii CORSAIR AirGuide, specjalne maskownice i magnetyczne drzwiczki oraz klatki na dyski dołączone do zestawu. 5000D cechuje minimalistyczny i elegancki styl dzięki jednolitemu, metalowemu panelowi na przodzie.







5000D AIRFLOW została dodatkowo zoptymalizowana pod kątem zwiększonego obiegu powietrza. iCUE 5000X RGB posiada cztery przejrzyste panele z hartowanego szkła, trzy wentylatory RGB oraz wbudowany kontroler RGB. System prowadzenia kabli CORSAIR RapidRoute, zastosowany po raz pierwszy w obudowach z serii 4000, rozwiązuje problem z organizacją okablowania gwarantując jednocześnie estetyczny, profesjonalny wygląd systemu. W serii 5000 wprowadzono dalsze ulepszenia rozwiązania RapidRoute. Ukryte wycięcie jest na tyle szerokie, że zmieszczą się wszystkie najważniejsze połączenia z płytą główną, a wiele wyjmowanych kanałów do układania kabli pozwala na ich ułożenie w niewidoczny sposób. Całe okablowanie można ukryć w dużym kanale o głębokości 25 mm za płytą główną i za magnetycznymi drzwiczkami, więc zbudowanie komputera o doskonałym wyglądzie jest niezwykle łatwe.



Obudowy 5000D i 5000D AIRFLOW oferują w zestawie po dwa wentylatory o średnicy 120 mm z technologią CORSAIR AirGuide. Ich łopatki zapobiegają powstawaniu zawirowań, co sprzyja koncentracji obiegu powietrza oraz intensywnemu kierowaniu chłodzenia bezpośrednio na zainstalowane podzespoły komputera. Wersję iCUE 5000X RGB wyposażono domyślnie w trzy wentylatory SP120 RGB ELITE AirGuide, każdy z ośmioma indywidualnie adresowanymi diodami LED RGB, którymi steruje się za pomocą dołączonego do zestawu kontrolera iCUE Lighting Node CORE i oprogramowania CORSAIR iCUE.



Przestronne wnętrze każdej z trzech wersji obudowy zapewnia mnóstwo miejsca na instalację dodatkowego chłodzenia, bo mieści aż do 10 wentylatorów 120 mm lub do 4 wentylatorów 140 mm. Specjalna taca płyty głównej z regulowanym mocowaniem wentylatorów umożliwia zamontowanie dodatkowego 360-milimetrowego radiatora na panelu bocznym konstrukcji. Większa przestrzeń ułatwia również budowę niestandardowego chłodzenia wodnego z serii CORSAIR HydroX czy instalację płyt głównych w formacie E-ATX. „5000-tki” zmieszczą także do czterech 2,5-calowych dysków SSD i dwa 3,5-calowe dyski HDD. Ponadto, na przednim panelu każdego produktu znajdują się różne złącza, w tym port USB 3.1 Typu C, dwa porty USB 3.0 oraz pojedyncze wejście jack 3.5 mm.



Obudowy 5000D, 5000D AIRFLOW i iCUE 5000X RGB są już dostępne w sprzedaży w europejskim sklepie internetowym CORSAIR.com oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR. W Polsce najnowszy sprzęt Korsarzy pojawi się w najpopularniejszych sklepach ze sprzętem komputerowym do końca stycznia br. w sugerowanej cenie detalicznej 589 PLN za wersję 5000D i 5000D AIRFLOW oraz 699 PLN za iCUE 5000X RGB. Premierowe produkty są objęte dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.





























Źródło: Info Prasowe / Corsair