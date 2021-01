Logitech Rally Bar, Rally Bar Mini i Roommate

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wideokonferencje stały się nieodłączną częścią pracy biurowej, dlatego najnowsza oferta firmy Logitech jest dostosowana do różnych sytuacji związanych z pracą na odległość. Logitech prezentuje urządzenia nowej generacji i rozwiązania, które współpracują z najlepszymi usługami wideokonferencji, takimi jak Microsoft Teams i Zoom oraz GoTo, Pexip i Ring Central. Nowe urządzenia Logitech Rally Bar i Logitech Rally Bar Mini zostały zaprojektowane tak, aby analizować pomieszczenie, w którym się znajdują i przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji zaproponować rozwiązanie jak najlepiej dostosowane do danej sytuacji.







Logitech Rally Bar świetnie sprawdzi się w średnich pomieszczeniach, a Logitech Rally Bar Mini w małych. Do dużych sal konferencyjnych powstał Logitech RoomMate – urządzenie komputerowe, które umożliwia uruchamianie usług wideokonferencji na kamerach konferencyjnych Logitech, takich jak Rally Plus, bez komputera PC lub Mac. Dzięki czemu znacznie uprościć konfigurację, zarządzanie i korzystanie ze sprzętu do prowadzenia wideokonferencji co zapewni lepsze spotkania w dzisiejszych hybrydowych i szybko zmieniających się środowiskach pracy. Każde urządzenie odmieni nadchodzące spotkania dzięki świetnej jakości wideo i wyraźnemu, czystemu dźwiękowi.



To, co wyróżnia nowe urządzenia firmy Logitech to m.in.:

• Doskonała optyka w rozdzielczości do 4K: Rally Bar oferuje bezstratną jakość obrazu z 5-krotnym zoomem optycznym, który zostanie cyfrowo zwiększony do 15-krotności całkowitego zbliżenia.

• Krystalicznie czysty dźwięk: Adaptacyjna matryca mikrofonowa o kształcie wiązki odbiera głosy z każdego miejsca z wyjątkową czystością rozmowy, skupiając się na aktywnym rozmówcy i automatycznie poziomując głośniejsze i bardziej miękkie głosy, jednocześnie tłumiąc niepożądany hałas.

• Inteligentne kadrowanie: oba paski wideo są wyposażone w technologię Logitech RightSense i wizjer AI, drugą kamerę dedykowaną do komputerowego widzenia. Kamera wykrywa ludzkie postacie i procesy w czasie rzeczywistym, zwiększając precyzję automatycznego kadrowania i kontroli kamery, dzięki czemu uczestnicy spotkania są zawsze w centrum uwagi.

• Niewiarygodnie prosta konfiguracja, zarządzanie i monitorowanie: poza wszechstronną, wszechstronną konstrukcją Rally Bar i Rally Bar Mini są wyposażone w wyjątkowe opcje zarządzania kablami i elastyczny montaż, które zapewniają łatwą i pewną instalację przy minimalnym rozmiarze. Konfiguracja trwa kilka minut po wyjęciu z pudełka i można łatwo monitorować i zarządzać paskami wideo z jednej platformy za pomocą programu Logitech Sync lub preferowanej deski rozdzielczej do zarządzania urządzeniami. Ponadto można uzyskać wgląd w to, jak wykorzystywane są sale konferencyjne z uwzględnieniem takich wskaźników, jak liczba osób, co jest szczególnie ważne w przypadku limitów obłożenia pomieszczeń

w hybrydowym miejscu pracy.



Rally Bar i Rally Bar Mini to eleganckie urządzenia, które sprawdzą się w każdej firmie. Wyposażone w materiał poliestrowy z recyklingu na głośnikach, oba video bary są dostępne w kolorze grafitowym lub białym, aby płynnie uzupełniać estetykę nowoczesnych sal konferencyjnych.



Cena I dostępność

Logitech Rally Bar to pierwsze urządzenie z portfolio, które będzie szeroko dostępne pod koniec tego kwartału. Sugerowane ceny dla Rally Bar – 3999 USD, Rally Bar Mini – 2999 USD, a Logitech RoomMate – 999 USD.

























Źródło: Info Prasowe / Logitech