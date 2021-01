Razer w walce z Covid 19 - gamingowa maska i fotel

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer, wiodąca na świeci marka lifestyle’owa dla graczy, zaprezentowała dziś dwa nowe projekty koncepcyjne podczas targów CES 2021; Project Hazel, najinteligentniejsza i najbardziej przyjazna społecznemu dystansowi maska na świecie, oraz Project Brooklyn, kompaktowy, zintegrowany fotel do gier, umożliwiający osiągnięcie nowego poziomu pełnego zanurzenie się w rozgrywce. Wielofunkcyjna, inteligentna maska ​​Project Hazel firmy Razer, będąca naturalną ewolucją tej inicjatywy, jest odpowiedzią na zwiększony nacisk na higienę. Ma ona pokazać gotowości firmy do mierzenia się z nieoczekiwanymi zagrożeniami dla zdrowia, a także jest elementem troski o środowisko, na które wpływają zużyte maseczki jednokrotnego użytku. Jednocześnie nowa maska zwiększa komfort używania masek ochronnych wielokrotnego użytku.







PROJECT HAZEL - NAJINTELIGENTNIEJSZA MASKA NA ŚWIECIE

Koncepcyjna maska ma przygotować konsumentów na nową rzeczywistość. Używa wiele innowacyjnych rozwiązań, zapewniając ochronę o normie N95, dzięki zastosowaniu filtra o klasie medycznej, wykorzystującego odłączane i ładowalne aktywne wentylatory oraz inteligentne kapsuły, które regulują przepływ powietrza w celu uzyskania optymalnego oddechu. Wysoka skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) w Smart Pods powoduje, że maseczka wyfiltruje przynajmniej 95% cząstek unoszących się w powietrzu, ma również wysoką odporność na płyny.



Dla usprawnienia interakcji społecznych, Project Hazel ma przezroczystą, przejrzystą konstrukcję, dzięki czemu osoby wokół ciebie mogą zobaczyć mimikę twarzy, w tym Twój uśmiech lub śmiech, Konstrukcja ta pozwala także osobom niedosłyszącym odczytać mowę z ust. Oświetlenie wewnętrzne włącza się automatycznie w ciemności, umożliwiając użytkownikom wyraźne wyrażanie siebie niezależnie od warunków na zewnątrz.



Co więcej, ponieważ maski mogą również tłumić Twój głos, nowa technologia Razer VoiceAmp (zgłoszona do opatentowania) wykorzystuje wbudowany mikrofon i wzmacniacz, aby wzmocnić mowę użytkownika, zapewniając tym samy wyraźną komunikację, jednocześnie gwarantując bezpieczeństwo w kontaktach towarzyskich.



Aby zmniejszyć ilość odpadów wytwarzanych przez jednorazowe maski, inteligentna maska ​​Project Hazel wykorzystuje wymienne i ładowalne wentylatory w kształcie dysków, które można wygodnie dezynfekować z bakterii i wirusów, umieszczając je w dwufunkcyjnym, bezprzewodowym pudełku do szybkiego ładowania wraz z dezynfekującym wnętrzem wypełnionym światłem UV. Specjalne wskaźniki świetlne ukazują poziomy naładowania, a długotrwała żywotność baterii po pełnym naładowaniu umożliwia proste korzystanie z maski przez cały dzień. Wodoodporna, odporna na zarysowania maska ​​jest równie wytrzymała, co ekologiczna - wykonana z plastiku nadającego się do recyklingu, aby znacznie zminimalizować ilość odpadów wytwarzanych przez jednorazowe maski.



Inteligentna maska ​​z silikonową wyściółką zapewnia komfort dzięki aktywnemu chłodzeniu i regulacji powietrza, doprowadzaniu świeżego powietrza i odprowadzaniu CO2. W rezultacie powstało hermetyczne uszczelnienie oddzielone od regulowanych zaczepów na uszy. Pozwala to na regulowanie maski bez blokowania i zbędnego nacisku na usta. Dla dodatkowej zabawy i osobistej personalizacji użytkownicy mogą aktywować dwie konfigurowalne strefy podświetlenia Razer Chroma RGB oferujące 16.8 miliona kolorów i szeroki zestaw dynamicznych efektów świetlnych.



Koncepcja inteligentnej maski będzie wciąż optymalizowana poprzez rygorystyczne testy i opinie użytkowników w celu zapewnienia zgodności w zakresie bezpieczeństwa oraz maksymalnego komfortu i użyteczności. Projekt będzie wciąż ulepszany, by sprostać zmieniającym się potrzebom użytkowników i zapewnić pełną jakość bez uszczerbku dla funkcjonalności i wydajności. Projekt Hazel będzie podstawą stałego wsparcia i zaangażowania Razera w zdrowie i bezpieczeństwo publiczne w społeczeństwie.



PROJECT BROOKLYN – NOWY POZIOM IMMERSJI

Zaprojektowany z myślą o każdym typie gracza i wykonany tak, aby wygodnie zmieścić się w sypialni lub pokoju gier, koncepcyjny fotel do gier, Project Brooklyn, zmienia ergonomiczny fotel w pełnowartościową potęgę w świecie rozrywki, zapewniającą zapierającą dech w piersiach immersję nowej generacji, zarówno w produkcjach na PC, jak i na konsole.



Project Brooklyn to najnowocześniejszy fotel do gier wykonany z włókna węglowego i z podświetleniem RGB, które łatwo przekształca się we wciągającą stację do grania z panoramicznym obrazem z 60-calowego ekranu, wbudowanym w fotel, aktywnym sprzężeniem zwrotnym i podłokietnikami 4D, które można zmienić w regulowane stoły modułowe. Istniejące na rynku fotele typu „wszystko w jednym”, które zapewniają wygląd w stylu „kokpitu”, mają zazwyczaj rozmiary pomieszczenia, a koszty ich zakupu są astronomiczne.



Zainspirowany projektem Razer Iskur wprowadzonym w październiku 2020 roku, Project Brooklyn idzie o krok do przodu, łącząc fotel do gier z ekranem i jego bardziej funkcjonalnymi komponentami, takimi jak podłokietniki, jednocześnie zapewniając komfort dzięki miękkim poduszkom z pianki o dużej gęstości, które stanowią wsparcie dla Twojego wyjątkowego kształtu ciała. Obszyte skórą oparcie jest wykonane z wytrzymałego włókna węglowego, aby zachować idealną postawę podczas gamingowych maratonów.



Regulowana platforma, na której znajduje się krzesło, stanowi jedność z okablowaniem, tak jak w przypadku monitora Razer Raptor. Na szkielecie krzesła zamontowany jest ekran OLED o przekątnej 60 cali, zapewniający oszałamiające szczegóły wizualne. Ekran jest rozkładany za pomocą wciśnięcia jednego przycisku. Składany na oparcie krzesła, gdy nie jest używany, wysuwany ekran pozwala na zanurzenie się w samym centrum akcji, dzięki wyraźnym detalom i smakowitym doznaniom panoramicznym.



W pełni modułowe podłokietniki 4D skrywają stoliki o wszechstronnej ergonomii, umożliwiając łatwe przełączanie między grami na PC obsługiwanymi za pomocą myszy i klawiatury, a grami konsolowymi. W każdym podłokietniku znajdują się oddzielne panele, które pozwalają na różne ustawienia klawiatury i myszy, a każda połowa jest dodatkowo składana, gdy nie jest używana.



Opierając się na sukcesie prototypu opartego na automatycznym, haptycznym sprzężeniu zwrotnym firmy Razer, pokazanego na targach CES 2019, nowa natywna integracja Razer HyperSense została wdrożona wokół ramy krzesła, aby zapewnić najwyższą immersję dotykową. Niezależnie aktywowane moduły o wysokiej wierności zapewniają poczucie najbardziej wrażliwych wibracji odczuwanych podczas gry, takich jak wskoczenie do wody lub lądowanie na platformie, co zapewnia naprawdę wciągającą rozgrywkę.



Razer Chroma RGB zostało zintegrowane z zewnętrznymi poduszkami fotela i umożliwiają personalizację przy użyciu 16.8 milionów kolorów, uruchamianych podczas gry jednocześnie również na innych zsynchronizowanych urządzeniach peryferyjnych w ponad 150 tytułach gier.



Razer będzie nadal rozwijać koncepcję fotela do gier, przeprowadzając testy z najlepszymi esportowcami i twórcami w celu sprawdzenia jakości, komfortu i wydajności. Koncepcja Project Brooklyn ma na celu zapewnienie wglądu w to, jak ulepszyć mechanikę użytkownika i design, aby zapewnić bardziej wciągającą rozgrywkę i zainspirować rosnące portfolio krzeseł do gier marki Razer w najbliższej przyszłości.



Razer jest nieustannie wzmacniany przez pasję do podejmowania nowych wyzwań i wprowadzania innowacji w kategoriach, które doceniają gracze, w sposób, który stanowi nowy krok ku przyszłości.





























Źródło: Info Prasowe / Razer