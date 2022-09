CREATIVE Sound Blaster Blaze V2 - Legenda w nowym wydaniu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Creative Technology odnawia wielce ceniony przez graczy zestaw słuchawkowy Sound Blaster Blaze V2 i wprowadza go do sprzedaży na rynek europejski. Nowa wersja zostaje tylko odświeżona pozostawiając wszystkie najlepsze atuty cenionego modelu Sound Blaster Blaze, który do dnia dzisiejszego cieszy się uznaniem wśród użytkowników a zwłaszcza graczy. Producent zadbał o to, aby słuchawki oferowały wysoki komfort użytkowania. Są wyjątkowo lekkie (187g) i bardzo dobrze zaprojektowane. Słuchawki typu zamkniętego z muszlami wokółusznymi zostały tak skonstruowane by zmniejszyć niepożądane zakłócenia w tle, zaś dzięki miękkim, pluszowym, aksamitnym nausznikom i regulowanemu, wyściełanemu pałąkowi, Blaze w wersji 2 zapewnią wygodę długotrwałego użytkowania.







Wysoką jakość dźwięku osiągamy głównie dzięki indywidualnie skalibrowanym przetwornikom z magnesem neodymowym o średnicy 40 mm, typu FullSpectrum. W praktyce oznacza to, że jakość dźwięku jest bardzo dobra. Precyzyjne wysokie tony, wyjątkowa średnica, szeroka scena, głębia, pozycjonowanie i bogactwo tonów niskich to klucz do niezapomnianych wrażeń podczas słuchania ulubionej muzyki, oglądania filmów a zwłaszcza grania w ulubione gry. Zestaw słuchawkowy jest kompatybilny z komputerami PC i Mac, a także konsolami PlayStation, Xbox i Nintendo Switch.



Co nowego?

Nowe wydanie Blazów zostaje zmienione dosłownie kosmetycznie. Z obudowy słuchawek znikają czerwone wstawki, które są zamienione na kolor czarny i srebrno-szary. Kolejna zmiana to nowy 2.5 metrowy przewód, który zostaje dostosowany do dzisiejszych standardów. Zamiast dwóch osobnych mini Jack 3.5mm, zostaje zastosowany pozłacany 4-polowy mini Jack 3.5mm (CITA). Na przewodzie znajduje się ten sam pilot zdalnego sterowania co w poprzedniej wersji. Na pilocie znajdziemy pokrętło regulacji poziomu głośności i przycisk, który umożliwia nam wyciszenie mikrofonu. Sam mikrofon ma możliwość demontażu i zostaje ulepszony technologią redukcji szumów. Ostatnia i jedna z istotniejszych zmian to dedykowana aplikacja kompatybilna jedynie z środowiskiem Windows.



Oprogramowanie Sound Blaster Studio Essential

Po aktywacji oprogramowania Sound Blaster Studio Essential na komputerze z systemem Windows, mamy możliwość skorzystania z wielu dodatkowych funkcji odtwarzania, takich jak:

• Tryb dźwięku

• Wirtualny dźwięk 7.1

• Silnik akustyczny

• Korektor graficzny (EQ)

• CrystalVoice

• Dialog+

• Smart Volume

• Mikser

• Konfiguracja ustawień odtwarzania i nagrywania

• Możliwość przełączenia się pomiędzy słuchawkami a głośnikami.

W przypadku mikrofonu podłączonego do zestawu słuchawkowego można uzyskać dodatkowy dostęp do większej liczby ustawień:

• Redukcja szumów

• Acoustic Echo Cancellation (Anulowanie echa akustycznego)

• Inteligentna głośność - wyraźne słyszenie bez konieczności krzyczenia lub szeptania.

• Morfowanie głosu - przekształcaj swój głos w różne brzmienia i akcenty

• Korektor mikrofonu - popraw wydajność mikrofonu i jakość głosu.



Cena i dostępność

Creative Blaze V2 można zakupić w cenie 184 PLN.























Źródło: Info Prasowe / Creative