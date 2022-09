ZOTAC GAMING - karty graficzne serii GeForce RTX 40

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ZOTAC Technology otwiera nową epokę w grach na PC, wprowadzając do sprzedaży serię nowej generacji kart graficznych ZOTAC GAMING, które opracowano na bazie przełomowej architektury NVIDIA Ada Lovelace oraz trzeciej generacji kart RTX. Karty graficzne z serii GeForce RTX 40 pracują z niespotykaną prędkością, stanowiąc prawdziwy skok jakościowy dla graczy i twórców, jeśli chodzi o wydajność, neural rendering i wiele innych atutów tej platformy. Jest to milowy krok w rozwoju technologii procesorów graficznych, który otworzy drogę do maksymalnej imersji, niesamowitych rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji i maksymalnego przyspieszenia procesu tworzenia treści. Karty te stanowią przyszłość najnowocześniejszej grafiki komputerowej.







ZOTAC GAMING na nowo zdefiniował swoją kartę graficzną, wprowadzając nowy flagowy model – AMP Extreme AIRO. To rozwiązanie, po które sięgają entuzjaści oczekujący najwyższych parametrów. Model AMP Extreme AIRO dopracowano w każdym aspekcie, tworząc konstrukcję zapewniającą optymalny przepływ powietrza. Dzięki temu karta osiąga niezrównaną szybkość obliczeniową i wydajność cieplną.



Wśród nowych i ekskluzywnych możliwości, jakie daje wyłącznie AMP Extreme AIRO, wymienić można wentylator z przeciwbieżnymi łopatkami, który zapewnia swobodny przepływ powietrza, ekstremalnie efektywną budowę faz zasilania, zapewniającą stabilność sekcji zasilania, a także metalową płytkę tylną z odlewu ciśnieniowego dla maksymalnej wytrzymałości. AMP Extreme AIRO to również efektowny wygląd i praktyczne zalety dzięki oświetleniu LED RGB rozmieszczonemu w pięciu strefach, które można dostosować do indywidualnych potrzeb w celu uzyskania optymalnej widoczności.



RÓWNOWAGA TRINITY

Model Trinity i jego wariant OC zbudowano na silnych fundamentach myśli technicznej z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii chłodzenia pochodzących z flagowego modelu. Oba modele posiadają trzy wydajne wentylatory, duży radiator na całej powierzchni karty, a także elementy zmniejszające głośność pracy karty i zwiększające jej wytrzymałość oraz oświetlenie ARGB. W rezultacie otrzymujemy zrównoważone połączenie mocy, wydajności, chłodzenia i wytrzymałości, które zapewni graczom piorunujące efekty w postaci piekielnie wysokich poziomów FPS wymaganych w najnowszych tytułach.



UDERZENIE CHŁODU ICESTORM

W kartach graficznych ZOTAC GAMING z serii GeForce RTX 40 zastosowano IceStorm 3.0 – najpotężniejszy jak dotąd układ chłodzenia w tej kategorii. Na AMP Extreme AIRO zamontowano trzy duże wentylatory, które są dwukrotnie wyższe i posiadają dwa razy szersze łopatki od tych z poprzedniej generacji, zapewniając optymalny przepływ powietrza. Każdy model wyposażony jest w wysoką wieżę chłodniczą z aluminium na całą długość karty w połączeniu z komorą parową i nawet 9 kompozytowymi ciepłowodami miedzianymi, dzięki czemu poradzi sobie w najtrudniejszych warunkach cieplnych. Dodatkowo w celu zwiększenia wydajności chłodzenia zadbano o swobodniejszy odpływ powietrza przez ścieżki wentylacyjne znajdujące się z każdej strony karty.



LEPSZA CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA – CICHSZA PRACA

Karty ZOTAC GAMING z serii GeForce RTX 40 charakteryzują się również cichszą pracą w celu zwiększenia imersji w grze. AMP Extreme AIRO wyposażony jest w centralny wentylator z przeciwbieżnymi łopatkami, który zmniejsza turbulencje powietrza, minimalizując hałas poprzez umożliwienie jego swobodniejszego przepływu. Wszystkie modele posiadają podkładki antywibracyjne i funkcję automatycznego zatrzymywania wentylatora, zapewniając niższy poziom natężenia dźwięku i większą żywotność wentylatora. Użytkownicy mogą dodatkowo samodzielnie regulować liczbę obrotów wentylatora albo przełączać go między dwoma trybami w BIOS-ie fizycznym przyciskiem lub poprzez program narzędziowy ZOTAC GAMING FireStorm.



WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA

Karty graficzne ZOTAC GAMING z serii RTX 40 zaprojektowano z myślą o wytrzymałości i wydajności, tworząc konstrukcję ułatwiającą pracę na najwyższych obrotach. W modelu AMP Extreme AIRO zwiększono ogólną sztywność poprzez zastosowanie wytrzymałej metalowej płytki tylnej z odlewu ciśnieniowego i tylnego uchwytu montażowego. Karta graficzna 4090 AMP Extreme AIRO rozkłada obciążenie na fazy zasilania w układzie 24+4, zapewniając większą stabilność zasilania i lepszą temperaturę. We wszystkich modelach wentylatory posiadają wytrzymałe podwójne łożyska kulkowe, które zmniejszają tarcie obrotowe, korzystnie wpływając na żywotność wentylatora. Dla dodatkowej stabilizacji do wszystkich kart ZOTAC GAMING z serii GeForce RTX 40 dołączany jest metalowy stojak na procesor graficzny.



WSZECHSTRONNA SPECTRA

System SPECTRA 2.0, opracowany przez ZOTAC GAMING specjalnie na potrzeby kart z serii GeForce RTX 40, to kolorowe oświetlenie na taśmie RGB LED z niepowtarzalnymi efektami. SPECTRA 2.0 daje użytkownikom kary graficznej AMP Extreme AIRO szeroką paletę możliwości dostosowywania trybów i kolorów oświetlenia w pięciu strefach jak również zsynchronizowania jednego trybu we wszystkich strefach. Wyjątkowo estetyczny wygląd taśmy LED ERG na górze karty dodatkowo podkreśla opalizująca i półprzezroczysta powłoka, która przepuszcza światło z dolnych części urządzenia. Wszystkie modele posiadają kabel rozdzielający RGB ze złączem 3-pinowym, dzięki czemu oświetlenie kart ZOTAC GAMING jest w pełni zsynchronizowane z kompatybilną taśmą RGB LED.



NOWY PROGRAM NARZĘDZIOWY FIRESTORM

Nowy program narzędziowy FireStorm stworzony przez ZOTAC GAMING na potrzeby kart graficznych z serii 40 posiada zupełnie nowy interfejs, który sprawia, że zmiana ustawień procesora graficznego jest bardziej intuicyjna. W nowym oprogramowaniu zastosowano szereg opcji, takich jak regulacja prędkości zegara, częstotliwość taktowania pamięci GPU, napięcia, prędkości wentylatora, charakterystyki pracy wentylatora, a także ustawianie efektów świetlnych w systemie SPECTRA czy przełączanie trybu w BIOS-ie jednym kliknięciem.



DOSTĘPNOŚĆ

Karty ZOTAC GAMING z serii GeForce RTX 4090 trafią do sprzedaży na początku października 2022 r., natomiast karty GeForce RTX 4080 (16GB) i 4080 (12GB) będzie można kupić już na początku listopada 2022 r. Dostępność będzie zależna od lokalnych dostawców.































Źródło: Info Prasowe / ZOTAC