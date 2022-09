Razer Leviathan V2 X - nowy soundbar PC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Leviathan V2 X to najnowszy soundbar Razera, który dołącza do linii urządzeń z rodziny Leviathan. Nowe urządzenie zapewnia potężne, wciągające wrażenia dźwiękowe i charakteryzuje się kompaktową obudową i łatwym podłączaniem. Kompaktowy soundbar do gier PC wyposażony jest w dwa pełnozakresowe przetworniki i dwa pasywne radiatory. Leviathan V2 X daje wyrazistą klarowność i głębię brzmienia, dostarczając porywające wrażenia dźwiękowe bez względu na rodzaj rozrywki. Leviathan V2 X, o długości zaledwie 400 mm, idealnie dopasuje się do przestrzeni pod większością monitorów, zapewniając użytkownikom jednocześnie porządek na biurku i szeroką, wypełniającą pomieszczenie scenę dźwiękową. Aby zagwarantować bezproblemowe podłączenie, Leviathan V2 X jest zasilany pojedynczym kablem USB typu C.







Pozwala to na wydajniejsze pobieranie energii, przy równoczesnym tworzeniu mocnego, dynamicznego dźwięku o maksymalnej głośności 90 dB. Wspierany przez Razer Chroma RGB, największy na świecie ekosystem oświetlenia dla urządzeń do gier, Leviathan V2 X może pochwalić się 14 strefami oświetlenia, niezliczonymi schematami i dynamicznymi efektami świetlnymi podczas grania, aby zapewnić użytkownikom pełną personalizację RGB i głębsze zanurzenie w rozgrywce. Urządzenie obsługuje również Bluetooth 5.0, co zapewnia stabilne połączenie i daje dodatkową wygodę użytkowania, dzięki możliwości możliwość płynnego przełączania się między komputerem a urządzeniami mobilnymi sparowanymi za pośrednictwem aplikacji Razer Audio.



Sugerowana cena detaliczna - 119.99 €uro.



































Źródło: Info Prasowe / Razer