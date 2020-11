Call of Duty: Black Ops - Cold War z kartami graficznymi GeForce RTX

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma NVIDIA poinformowała dzisiaj, że przez ograniczony czas nabywcy kart graficznych GeForce RTX 3080 oraz 3090, a także komputerów w nie wyposażonych, otrzymają cyfrową kopię gry Call of Duty: Black Ops - Cold War. To najnowsza odsłona przebojowej serii gier Call of Duty. Gracze, którzy w terminie do 10 grudnia 2020 roku zakupią w sklepie biorącym udział w akcji kartę graficzną GeForce RTX 3080 lub GeForce RTX 3090 (albo komputer z taką kartą), otrzymają cyfrową kopię gry. Lista sklepów biorących udział w promocji (jeszcze aktualizowana) dostępna jest na stronie https://www.nvidia.com/pl. Premiera gry Call of Duty: Black Ops - Cold War zaplanowana jest na 13 listopada 2020 roku.









Źródło: Info Prasowe / NVIDIA