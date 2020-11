HyperX wprowadza na rynek mikrofon USB SoloCast

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HyperX, dział gamingowy firmy Kingston Technology, poinformował o wprowadzeniu na rynek mikrofonu USB HyperX SoloCastTM, który został stworzony z myślą o streamerach i twórcach treści. Urządzenie wyposażono w funkcję nagrywania dźwięku dostępną w trybie Plug & Play (Podłącz i Pracuj) oraz funkcję wyciszania jednym dotknięciem, która informuje o wyciszeniu przez miganie czerwonej diody LED. To mikrofon o charakterystyce kardioidalnej. Zapewnia wyraźny dźwięk i idealnie nadaje się dla streamerów, komentatorów, studentów i osób pracujących z domu.







Mikrofon SoloCast umożliwia łatwą konfigurację w trybie Plug & Play (Podłącz i Pracuj). Wykorzystuje kardioidalny wzór biegunowy, który jest bardziej czuły na źródła dźwięku znajdujące się bezpośrednio przed mikrofonem. Dzięki temu świetnie nadaje się do rozmów w trakcie gry, strumieniowej transmisji głosu i nagrań dźwiękowych na potrzeby tworzenia treści.



Niewielkie wymiary mikrofonu SoloCast i obrotowa podstawa z regulacją nachylenia pozwalają zmieścić urządzenie na niewielkiej przestrzeni, na przykład pod monitorem. Dołączony adapter uchwytu pasuje do gwintów 3/8” i 5/8”. Jest też zgodny z większością podstaw i wysięgników1.



Mikrofon SoloCast dołącza do rodziny mikrofonów HyperX, do której należy już wprowadzony niedawno na rynek mikrofon QuadCast S z efektami świetlnymi RGB. Oba urządzenia są kompatybilne z komputerami PC i Mac, a także z konsolami PS4. Mają certyfikaty Discord i TeamSpeak. Umożliwiają również korzystanie z głównych platform streamingowych, takich jak Streamlabs OBS, OBS Studio i XSplit.



Mikrofon HyperX SoloCast USB dostępny jest w cenie 74.99 €uro w sklepie internetowym HyperX, oraz w sklepie euro.com.pl w cenie 399 PLN.





















Źródło: Info Prasowe / HyperX