Canon prezentuje EOS R8 Mark II

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Canon prezentuje lekki, pełnoklatkowy aparat Canon EOS R8 Mark II, który zapewnia swobodę twórczą i pewność fotografowania w każdej sytuacji. Aparat łączy mobilność z jakością pełnoklatkowego bezlusterkowca i zaawansowaną stabilizacją obrazu, umożliwiając rejestrowanie szerokich kadrów, efektowne rozmycie tła oraz uzyskanie znakomitej jakości obrazu w słabym oświetleniu. Canon EOS R8 Mark II bazuje na sukcesie modelu EOS R8 i odpowiada na potrzeby fotografów, oferując większą kontrolę i jeszcze szersze możliwości zamknięte w kompaktowej obudowie. Canon EOS R8 Mark II stworzony jest dla tych, którzy chcą odkrywać więcej – zarówno nowych miejsc, jak i sposobów twórczej ekspresji; to wszechstronny aparat do fotografii podróżniczej. Łatwo zabrać go ze sobą, jest prosty w obsłudze i pozwala uchwycić niepowtarzalne chwile.







Wyraziste, nowoczesne wzornictwo otwiera nowy rozdział w historii systemu EOS R. Canon EOS R8 Mark II czerpie z bogatego dziedzictwa projektowego Canon, nadając mu bardziej współczesną formę, odpowiadającą potrzebom i preferencjom dzisiejszych fotografów i twórców. Sercem modelu EOS R8 Mark II jest pełnoklatkowa matryca CMOS o rozdzielczości 24.2 MP, współpracująca z procesorem DIGIC X. Razem zapewniają wyjątkową szczegółowość, bogate odwzorowanie kolorów i imponujący zakres dynamiczny. Wydajny system stabilizacji obrazu w korpusie (IBIS) oferuje skuteczność do 7.5 stopnia, ułatwiając fotografowanie z ręki oraz wykonywanie ostrych zdjęć w słabym oświetleniu i w ruchu – bez kompromisów w zakresie jakości obrazu.



Canon EOS R8 Mark II łączy bogaty zestaw kreatywnych i zaawansowanych technologii obrazowania, zamkniętych w kompaktowym korpusie, ze stabilizacją obrazu – dzięki temu doskonale sprawdza się w fotografii podróżniczej. Oferuje funkcje znane z wyższych modeli systemu EOS R, w tym Register People Priority, która automatycznie utrzymuje ostrość na wybranych postaciach, oraz funkcję zdjęć seryjnych z rejestracją wstępną, pomagającą uchwycić wydarzenia rozgrywające się w ułamku sekundy – zanim użytkownik zdąży zareagować.



Gotowy na każdą chwilę podróży

Począwszy od dzikich zwierząt na safari poprzez ulicznych artystów i ich spektakularne popisy, a skończywszy na tłumie uczestników festiwalu w chmurze kolorowego pyłu – najbardziej niezapomniane chwile w podróży często trwają bardzo krótko i trudno je sfotografować. Dzięki szybkości zdjęć seryjnych do 40 kl./s oraz powiększonemu buforowi, który mieści do 73 plików RAW w jednej serii, Canon EOS R8 Mark II bez trudu nadąża za każdą dynamiczną akcją. Funkcja zdjęć seryjnych z rejestracją wstępną w trybie H+ daje użytkownikom Canon EOS R8 Mark II dodatkową przewagę w najbardziej nieprzewidywalnych sytuacjach. Aparat rozpoczyna rejestrowanie obrazu około pół sekundy przed pełnym naciśnięciem spustu migawki, zapisując do 20 dodatkowych zdjęć i zwiększając szansę na uchwycenie decydującego momentu. Niezależnie od tego, czy czekasz, aż tłum przy słynnym zabytku zniknie z kadru, czy chcesz uchwycić reakcję bliskiej ci osoby kosztującej po raz pierwszy lokalnego kulinarnego specjału, Canon EOS R8 Mark II potrafi zarejestrować właściwy moment zanim w ogóle zdążysz zareagować.



System Dual Pixel CMOS AF II z rozpoznawaniem obiektów, wykorzystującym technologię głębokiego uczenia, automatycznie wykrywa i śledzi ludzi, zwierzęta oraz pojazdy. Ustawia ostrość szybko i precyzyjnie dzięki śledzeniu oczu, twarzy, głowy i sylwetki. Udoskonalona funkcja śledzenia w Canon EOS R8 Mark II niezawodnie utrzymuje ostrość nawet wtedy, gdy fotografowany obiekt na chwilę zniknie z pola widzenia - ułatwia to fotografowanie swoich towarzyszy podróży przemieszczających się w zatłoczonych miejscach. Autofokus działa również przy poziomie oświetlenia wynoszącym zaledwie –7.5 EV – czyli takim samym jak w profesjonalnym, flagowym modelu EOS R. Funkcja Register People Priority zapewnia dodatkową precyzję podczas fotografowania tych osób, które są dla użytkownika najważniejsze. W aparacie można zarejestrować do 10 twarzy, a na karcie pamięci – do 100, dzięki czemu Canon EOS R8 Mark II automatycznie rozpoznaje zapisane wizerunki osób, gdy tylko pojawią się w kadrze. Następnie aparat ustawia na nich ostrość zgodnie z priorytetem określonym przez użytkownika, pomagając zachować idealną jakość wizerunków bliskich osób w zatłoczonych miejscach, na zdjęciach grupowych i podczas spontanicznych spotkań.



Kompaktowy, lekki i kreatywny

Nowa, opływowa konstrukcja EOS zapewnia pewną i intuicyjną obsługę; programowalne przyciski, elementy sterujące i tryby pozwalają dostosować Canon EOS R8 Mark II do indywidualnego stylu fotografowania. Aparat doskonale współpracuje także z szeroką gamą lekkich obiektywów Canon RF – od wszechstronnego RF 24-105mm F4-7.1 IS STM i wyjątkowo jasnego obiektywu stałoogniskowego RF 45mm F1.2 STM po kompaktowy teleobiektyw zmiennoogniskowy RF 100-400mm F5.6-8 IS USM, idealny do fotografowania dzikiej przyrody i odległych obiektów. Wśród udoskonaleń konstrukcyjnych w stosunku do EOS R8 znalazł się multikontroler, który usprawnia obsługę aparatu podczas fotografowania z ręki. Opcjonalny extension grip dodatkowo zwiększa komfort pracy; wyposażony jest w oddzielne gniazdo statywowe oraz zapewnia bezpośredni dostęp do akumulatora aparatu.



Elastyczne narzędzia do zarządzania kolorem, w tym style obrazów Canon Picture Styles oraz filtry Filmtone Colour Filters, dają fotografom swobodę oddawania charakteru odwiedzanych miejsc dokładnie tak, jak sami ich doświadczają. W ten sposób powstają zdjęcia, które pozwalają odbiorcom poczuć się tak, jakby naprawdę sami byli w tych miejscach. Co więcej, regulowany, zapewniający naturalny efekt tryb Smooth Skin w Canon EOS R8 Mark II ułatwia wykonywanie atrakcyjnych portretów bezpośrednio w aparacie – bez potrzeby skomplikowanej obróbki. Fotografowie mogą również odkrywać świat immersyjnych, trójwymiarowych obrazów i modeli. Canon EOS R8 Mark II jest pierwszym aparatem wyposażonym w nową technologię obrazowania Canon Dual Pixel 3D, która umożliwia rejestrowanie plików JPEG zawierających informacje o głębi, a następnie przekształcanie ich w treści 3D za pomocą bezpłatnej aplikacji Dual Pixel 3D Converter (system Windows).



Swoboda łączności

Rozbudowane możliwości komunikacji pozwalają użytkownikom Canon EOS R8 Mark II udostępniać materiały także w podróży. Wi-Fi (2.4 GHz / 5 GHz) oraz Bluetooth 5.3 zapewniają szybkie i niezawodne bezprzewodowe przesyłanie zdjęć i filmów, natomiast obsługa aplikacji Canon Camera Connect umożliwia zdalne fotografowanie oraz wygodne udostępnianie materiałów za pośrednictwem smartfona. Automatyczne tworzenie kopii zapasowych i sortowanie zdjęć za pomocą narzędzia image.canon zapewnia dodatkowe poczucie bezpieczeństwa podczas podróży.



Szybki port USB-C odpowiada za transfer danych z prędkością do 10 Gb/s, a także ładowanie przez USB. Oferuje też funkcję Power Delivery, która daje użytkownikom możliwość wygodnego korzystania z połączenia przewodowego. Możliwość ładowania aparatu w podróży i wydłużenia czasu fotografowania za pomocą powerbanku podczas całodniowych wypraw zapewnia dodatkowy komfort. Obsługa transmisji na żywo przez USB dodatkowo podkreśla wszechstronność Canon EOS R8 Mark II, umożliwiając łatwe dzielenie się przygodami na żywo i podsuwając nowe możliwości wykorzystania aparatu. Wysoka jakość rejestracji obrazu i dźwięku sprawia, że Canon EOS R8 Mark II jest również doskonałym aparatem hybrydowym dla osób, które chcą w nowy sposób rozwijać swoją kreatywność. Nadpróbkowany z 6K materiał 4K zapewnia znakomity poziom szczegółowości, natomiast nagrywanie Full HD z szybkością do 180 kl./s otwiera świat efektownych ujęć w zwolnionym tempie. Tryb Cinema View o proporcjach 2.35:1 oraz profile Custom Picture (w tym Canon Log 3 i HLG) ułatwiają uzyskanie filmowego charakteru obrazu. Funkcja Movie Digital IS pomaga zachować stabilność materiału podczas filmowania z ręki.



Canon EOS R8 Mark II przypadnie do gustu fotografom, którzy cenią kreatywne możliwości pełnoklatkowej matrycy, ale nie chcą rezygnować z mobilności. Łącząc jakość obrazu, szybkość działania i szerokie możliwości twórcze w kompaktowej konstrukcji stworzonej z myślą o podróżach, aparat jest gotowy na każdą wyprawę.





Najważniejsze cechy Canon EOS R8 Mark II

• Lekka konstrukcja – ok. 499 g (546 g z kartą pamięci i akumulatorem)

• Pełnoklatkowa matryca o rozdzielczości 24.2 MP

• Skoordynowana stabilizacja obrazu w obiektywie i korpusie o skuteczności do 7.5 stopnia

• Zdjęcia seryjne z prędkością do 40 kl./s oraz większy bufor niż w modelu EOS R8

• Zdjęcia seryjne z rejestracją wstępną w trybie H+ (do 20 klatek)

• Dual Pixel CMOS AF II z inteligentnym rozpoznawaniem obiektów

• Filtry Filmtone Colour Filters oraz obsługa Custom Picture i plików Look File (LUT)

• Wi-Fi (2.4 GHz / 5 GHz) i Bluetooth 5.3

• Łączność i ładowanie przez USB-C

• Możliwość transmisji na żywo

• Nagrywanie wideo do 4K 60p (z nadpróbkowaniem z 6K)

































źródło: Info Prasowe - Canon