Epson ponownie partnerem technologicznym Kinomuralu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W najbliższy piątek i sobotę Kinomural po raz ósmy połączy wideo, animację, światło i dźwięk z miejską architekturą Wrocławia. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „Niekończący się obieg”, a jej program będzie eksplorował powtórzenie, rytm i powracające wzorce. Projekcje będzie można oglądać bezpłatnie w godz. 19:30-22:00. Jednym z najważniejszych nazwisk tegorocznego programu jest Extraweg, czyli mieszkający w Berlinie artysta i reżyser Oliver Latta. Jego surrealistyczne animacje 3D zdobyły popularność zarówno w świecie sztuki, jak i w internecie, a szerokiej publiczności znany jest m.in. jako twórca czołówki serialu „Rozdzielenie”. Podczas Kinomuralu jego prace będzie można zobaczyć w ramach programu „Human Patterns” na ścianie przy ul. św. Wincentego.







Technologia, która znika za obrazem

Epson niemal od początku wspiera Kinomural jako partner technologiczny. Także podczas tegorocznej edycji wszystkie festiwalowe projekcje zostaną zrealizowane przy użyciu laserowych projektorów Epson 3LCD. Ich zadanie jest wymagające: wielkoformatowy obraz musi zachować odpowiednią jasność, szczegółowość i nasycenie kolorów, mimo że ekranem nie jest gładka powierzchnia, lecz elewacja budynku. W takich realizacjach szczególne znaczenie mają możliwości precyzyjnego dopasowania projekcji do architektury. Funkcje korekcji geometrii i maskowania pozwalają dostosować obraz do konturów i nieregularności powierzchni, a wymienna optyka i szeroki wybór obiektywów ułatwiają konfigurację instalacji w różnych lokalizacjach. Kompaktowa konstrukcja projektorów upraszcza również transport i montaż, co ma duże znaczenie przy wydarzeniu obejmującym równocześnie kilka punktów w przestrzeni miasta.



Wielki format bez wielkiego apetytu na energię

W przypadku wielkoformatowych wydarzeń plenerowych liczy się jednak nie tylko efekt wizualny. Ważna jest również efektywność energetyczna zastosowanej technologii. Laserowy projektor Epson o jasności 20000 lumenów pobiera około 1.2 kW energii. W połączeniu z niewielkimi rozmiarami i masą urządzeń pozwala to ograniczać zarówno zapotrzebowanie na energię podczas projekcji, jak i zasoby potrzebne do transportu oraz przygotowania instalacji. To szczególnie istotne przy wydarzeniu, którego skala wykracza daleko poza pojedynczy ekran. Tegoroczny Kinomural obejmie sześć niezależnych ścian, na których programy będą prezentowane równolegle. Publiczność nie otrzymuje jednej wyznaczonej trasy - może swobodnie przemieszczać się pomiędzy projekcjami i za każdym razem inaczej doświadczać festiwalu.



Obraz wychodzi poza festiwalowe ściany

Program tegorocznej edycji Kinomuralu wykracza poza projekcje prezentowane na Nadodrzu. Po godz. 22:00 festiwal przenosi się do klubu WDECH / WYDECH w Concordia Design. W sobotę, 19 września o godz. 22:00 odbędzie się tam koncert ARRHYTHMUS w wykonaniu Shepherds of Cats × VJ Pietrushka, którego oprawę wizualną wesprze projektor Epson. Programowi towarzyszy również instalacja „Ghosts of Tomorrow” Krzysztofa „Kukiego” Iwańskiego.



Kinomural od 2019 roku wyprowadza sztukę nowych mediów z galerii i muzeów wprost na ulice, wykorzystując architekturę miasta jako integralną część artystycznego doświadczenia. W tym roku festiwal ponownie pokaże, jak technologia projekcyjna może zmienić zwykłą ścianę kamienicy w monumentalny, pulsujący obraz - i pozwolić tysiącom odbiorców doświadczać sztuki jednocześnie.



Kinomural 2026

18–19 września 2026 r., godz. 19:30–22:00

Wrocław, Nadodrze

Wstęp wolny



























źródło: Info Prasowe - Epson