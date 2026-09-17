HAMMER prezentuje trzy nowe akcesoria

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HAMMER rozszerza portfolio o nowe produkty: kamerę termowizyjną, słuchawki zKamera termowizyjna w kieszeni? HAMMER prezentuje 3 nowe akcesoriaprzewodnictwem kostnym oraz ładowarkę. Nowości rozwijają ofertę marki o kolejne praktyczne zastosowania. HAMMER HEAT VIEW to kompaktowa kamera termowizyjna podłączana przez USB-C do smartfona z systemem Android. Pozwala m.in. lokalizować straty ciepła, przegrzewające się elementy i nieprawidłowości w instalacjach. Oferuje rozdzielczość termiczną 256×192, częstotliwość 25 Hz i zakres pomiarowy od –20°C do +550°C. Waży 28 g i nie wymaga osobnego ładowania. Do obsługi konieczna jest aplikacja HAMMER HEAT VIEW. Cena: 1099 PLN.







HAMMER BONE HEADPHONES wykorzystują przewodnictwo kostne, dzięki czemu podczas słuchania uszy pozostają odsłonięte. Słuchawki oferują IPX8, Bluetooth 5.4, 32 GB pamięci z odtwarzaczem MP3 oraz do 8 godzin działania. Cena: 299 PLN.



Portfolio uzupełnia HAMMER RAPIDCHARGE EXTREME 65W, ładowarka z IP68, trzema portami USB-C, Power Delivery i mocą do 65 W. Pozwala zasilać kilka urządzeń jednocześnie, w tym kompatybilne laptopy. Cena: 149 PLN.



Nowe akcesoria rozszerzają ekosystem HAMMERA poza smartfony i smartwatche, przenosząc doświadczenie marki w tworzeniu praktycznych i wytrzymałych urządzeń na kolejne kategorie sprzętu przeznaczonego do aktywności, pracy, podróży i codziennego użytkowania.































źródło: Info Prasowe - mPTech