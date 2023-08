Chieftec rozszerza okres gwarancyjny zasilaczy Polaris Pro i Polaris 3.0

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W ramach ciągłego dążenia do doskonałości, Chieftec ogłasza przedłużony okres gwarancji na flagowe zasilacze ATX 3.0: Chieftec Polaris Pro i Polaris 3.0. Producent stawia na jakość i niezawodność swoich produktów, a 5-letnia gwarancja odzwierciedla zaufanie firmy do trwałości wysokiej klasy produktów marki Chieftec. Dzięki nowej 5-letniej gwarancji, użytkownicy mogą być pewni, że ich zasilacze Chieftec Polaris Pro i Polaris 3.0 będą chronione przez dłuższy czas, co pozwala skupić się na tym, co najważniejsze: pracy, grach lub kreatywnych zastosowaniach ich komputerów. Chieftec Polaris Pro i Polaris 3.0 to wysokiej klasy zasilacze ATX 3.0, wyposażone w japońskie kondensatory i charakteryzujące się wysokimi certyfikatami sprawności.



















Źródło: Info Prasowe - Chieftec