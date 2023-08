AOC AGON AGM600 - Nowy mistrz gamingu?

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Też tak macie, że przywiązujecie się do swojego sprzętu? Ja czasami tak mam, że jak się uczepię jednego produktu, to używam go tak długo, aż się zepsuje, albo znajdzie się urządzenie, które jest jeszcze lepsze od obecnego. Tak ostatnio było z moją klawiaturą Cooler Master CK550, którą pokochałem od pierwszego kontaktu i pracowałem na niej od września 2018 roku, a więc niemal pięć lat. Niestety od intensywnego używania zaczął jej niedomagać klawisz... M (przy intensywnym pisaniu, często się nie wpisywał). Bardziej spodziewałbym się awarii któregoś z kluczy WASD, ale nie, te pracują doskonale.





Źródło: Klinika IN4

