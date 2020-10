Chromebook firmy Acer z procesorem Qualcomm Snapdragon 7c

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Acer zaprezentowała swojego pierwszego Chromebooka z procesorem Qualcomm Snapdragon 7c - Acer Chromebook Spin 513 (CP513-1H / CP513-1HL) oraz Acer Chromebook Enterprise Spin 513. Nowe modele łączą mobilność z dużą wydajnością, długą żywotnością baterii i mają wbudowane modemy 4G LTE. Acer Chromebook Spin 513 został wyposażony w układ SoC Snapdragon 7c z ośmiordzeniowym procesorem Qualcomm, który jest oparty na rdzeniach Kryo 468 powstałych w 8 nm procesie technologicznym. Zintegrowany układ graficzny Qualcomm Adreno 618 umożliwia rozrywkę w postaci prostszych gier czy oglądania filmów.







Chromebook jest w stanie wytrzymać aż do 14 godzin pracy na baterii, więc cały dzień szkolnych wyzwań nie stanowi dla niego problemu. Opcjonalnie Chromebook może zostać wyposażony w modem 4G LTE, co pozwoli pozostać połączonym z siecią nawet w przypadku braku dostępnych hotspotów Wi-Fi.



Acer Chromebook Spin 513 charakteryzuje się aluminiową pokrywą matrycy, a 13.3-calowy dotykowy ekran IPS i touchpad zostały pokryte szkłem Corning Gorilla gwarantują odporność na zarysowania i uszkodzenia. Wąskie ramki zapewniają 78% stosunek ekranu do obudowy.

Acer Chromebook Spin 513 waży mniej niż 1.2 kg i ma 15.55 mm grubości. Chromebook ma też opcjonalną podświetlaną klawiaturę, dzięki czemu można łatwo pracować na nim w różnych warunkach oświetleniowych.



Zastosowane 360-stopniowe zawiasy umożliwiają użytkowanie urządzenia w czterech trybach: tradycyjny tryb laptopa, a także tryby: tabletu, wyświetlacza i namiotu, które będą przydatne do prezentacji lub w przypadku ograniczonej przestrzeni. Dwa wbudowane mikrofony sprawiają, że głos użytkownika jest bardziej wyrazisty, co sprawdza się chociażby podczas wideokonferencji czy rozmów ze znajomymi w Google Meet oraz w trakcie korzystania z Asystenta Google.



Łączność ze światem zewnętrznym jest zapewniana przez kartę Wi-Fi 5 z technologią 2x2 MIMO oraz modem 4G LTE. Chromebook ma dwa w pełni funkcjonalne porty USB typu C obsługujące USB 3.2 Gen 1 (do 5 Gb/s), DisplayPort przez USB-C i ładowanie przez USB. Zawiera również port USB 3.2 Type-A, a urządzenia peryferyjne można podłączać też za pomocą Bluetooth 5.0. Chromebook Spin 513 oferuje do 8 GB pamięci RAM LPDDR4X i 128 GB na dane.



Acer Chromebook Enterprise Spin 513 gwarantuje bezpieczeństwo, funkcjonalności korporacyjne i oszczędność kosztów, pomagając firmom zarządzać urządzeniami na dużą skalę. Działy IT docenią wszechstronne funkcje bezpieczeństwa zintegrowane z Chromebookiem Enterprise. Administratorzy z łatwością mogą kontrolować aktualizacje, skonfigurować aplikacje czy korzystać z rozszerzeń i możliwości ustalania zasad.



Dzięki rejestracji typu Zero-Touch działy IT mogą wysłać komendy do Acer Chromebook Enterprise Spin 513, który automatycznie zarejestruje się w administracji przedsiębiorstwa, gdy tylko użytkownik końcowy połączy się z Internetem. Chrome OS upraszcza proces wdrażania i zarządzania pracownikami w chmurze, eliminując przestoje i zmniejszając całkowity koszt cyklu życia produktu.



Cena i dostępność

Acer Chromebook Spin 513 (CP513-1H) będzie dostępny w Polsce od lutego w cenie od 2699 PLN.

Acer Chromebook Enterprise Spin 513 będzie dostępny w Europie od lutego w cenie od 699 EURO.

















Źródło: Info Prasowe / Acer