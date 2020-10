Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Chłodzenie Cooler Master Hyper H410R RGB to niewielka konstrukcja z wentylatorem o średnicy 92 mm. Wiruje on z prędkością od 600 do 2000 obrotów na minutę, tłocząc do 58 m sześciennych powietrza na godzinę. Śmigło ma podświetlenie RGB LED, a użytkownik może dostosować jego ustawienia za pomocą dołączonego kontrolera. Pozwala on na wybór koloru i efektów świetlnych, a także regulację jasności diod. Wentylator jest przytwierdzony do aluminiowego radiatora, którego żeberka mają stawiać minimalny opór dla powietrza i zapewniać jego niezakłócony przepływ. Przez aluminiowy blok przebiegają cztery miedziane rurki cieplne. Mają one bezpośredni kontakt z odpromiennikiem procesora (Direct Contact Technology), co ma skutkować bardziej efektywnym transferem ciepła z jednostki centralnej do radiatora.







Chłodzenie Cooler Master Hyper H410R RGB jest kompatybilne z większością popularnych podstawek pod procesory Intela i AMD. Dzięki kompaktowej konstrukcji powinno ono bez trudu zmieścić się także w nieco mniejszych obudowach (136 mm wysokości) i nie kolidować z wysokimi pamięciami RAM. Jednocześnie zdolność do rozproszenia nawet 100 W ciepła sprawia, że cooler ma szansę poradzić sobie z wybranymi, ośmiordzeniowymi CPU.

Chłodzenie Cooler Master Hyper H410R RGB jest już dostępne w polskich sklepach. Jego cena to około 110 PLN.





Dane techniczne:

• model: Hyper H410R RGB

• wymiary: 102 x 83,4 x 136 mm

• materiał: aluminium, miedź

• kompatybilne podstawki:

◦ Intel: LGA 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 / 2011v3 / 2066

◦ AMD: AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1

• prędkość obrotowa wentylatora: 600 - 2000 obr./min. (+/- 10%)

• maks. przepływ powietrza: ok. 58 m3/h (+/-10%)

• maks. natężenie hałasu: do 29 dB(A)

• żywotność: 40000 godzin

• podświetlenie: RGB LED, kontroler w zestawie

• pobór energii: 2.28 W





















Źródło: Info Prasowe / EntryMedia