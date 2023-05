Cooler Master - innowacje technologiczne podczas Computex 2023

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas trwających właśnie targów Computex Cooler Master zaprezentował szereg innowacyjnych rozwiązań technicznych związanych ze stylem życia. Wśród nowych produktów są zestawy chłodzące, a także peryferia dla graczy. MasterLiquid 360 Ion to nowoczesne chłodzenie składające się z wydajnej chłodnicy, 2,1-calowego konfigurowalnego ekranu LCD, a także ze zmodernizowanej dwukomorowej pompy i trzech wentylatorów Mobius 120P ARGB. Jak twierdzi producent, ten flagowy model zapewnia nowy wymiar wydajności chłodzenia i możliwości wyświetlania, które zachwycą entuzjastów technologii.









Źródło: Info Prasowe / EntryMedia

MasterLiquid 360 Atmos to chłodzenie wodne reklamowane hasłem “Ekologia spotyka się z wysoką wydajnością”. Zestaw ten został częściowo wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu. Atmos ma zapewnić zwiększoną wydajność chłodzenia, jednocześnie dostosowując się do żywego, konfigurowalnego oświetlenia dzięki adresowalnemu podświetleniu RGB Gen 2.MK770 Hybrid to bezprzewodowa klawiatura, która ma reprezentować idealne połączenie estetyki i wydajności. Dzięki wymienialnym przełącznikom mechanicznym Kailh Box V2, konstrukcji typu Gasket i podwójnym nasadkom klawiszy PBT model ten powinien zaoferować niezrównaną wydajność w grach. Produkt występuje w dwóch wersjach kolorystycznych: Macaron i Space Grey.Cooler Master Motion 1 ma stanowić nową definicję fotela gamingowego, a wszystko za sprawą wbudowanego silnika haptycznego. Dzięki strategicznemu sojuszowi Cooler Master z D-Box, Motion 1 ma zapewniać realistyczne informacje zwrotne z gier lub odtwarzanej muzyki, czyniąc fotel gamingowy czymś więcej niż tylko siedzeniem.NCore 100Max to kolejna oryginalna obudowa od Cooler Mastera. Całość ma zaoferować wydajne odprowadzanie ciepła i zasilania. Dzięki sprytnie poprowadzonym kablom i sporej przestrzeni dla karty graficznej omawiany model ma być idealną, kompaktową platformą do zbudowania komputera o wysokiej wydajności.Nie zabrakło również nowej serii rozwiązań chłodzących Masterloop, która została stworzona z myślą o majsterkowiczach dążących do osiągnięcia najwyższego poziomu wydajności. Chłodzenia wodne z tej rodziny powinny przypaść do gustu wszystkim kreatywnym entuzjastom, którzy wymagają również oryginalnego wyglądu.