Garmin epix Pro i fenix Pro

Marka Garmin zaprezentowała dziś zegarki z serii epix Pro – nowej generacji smartwatche GPS z wyświetlaczem AMOLED, wzmocnioną konstrukcją i imponującym czasem pracy baterii. Sportowe zegarki pełne funkcji monitorowania zdrowia i kondycji osiągają nawet 31 dni pracy na jednym ładowaniu. Od teraz można wybrać jeden z trzech dostępnych rozmiarów – 42mm, 47mm lub 51mm – a wszystkie mają wbudowaną latarkę LED, która przyda się podczas każdej wyprawy. Stworzone z myślą o noszeniu przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, smartwatche z serii epix Pro mają wzmocnioną sportową konstrukcję z zastosowaniem materiałów premium, takich jak szafirowa soczewka czy tytan. Doskonały wyświetlacz AMOLED i dotykowy ekran uzupełnione są tradycyjnymi guzikami nawigacyjnymi, które dają szybki dostęp do funkcji takich jak mapy, statystyki i powiadomienia. Dostępna jest również możliwość personalizacji za pomocą konfiguratora Your Watch, Your Way na stornie garmin.com.







Nowości w serii epix Pro

- Trzy rozmiary, które dopasują się do każdego nadgarstka.

Wbudowana latarka LED z możliwością regulacji jasności oraz trybem stroboskopowym, który zapewni lepszą widoczność podczas treningu po zmroku.

- Nowe profile aktywności takie jak piłka nożna, koszukówka, większa liczba sportów rakietowych, jeździectwo i wiele innych.

- Nowe funkcje umożliwiające lepszą interpretację swoich wyników treningowych - ocena formy na podbiegach i ocena wytrzymałości.

- Funkca Przed Tobą, która uwzględnia na mapie dodatkowe punkty w okolicy (POI) – takie jak punkty żywnościowe, stacje pierwszej pomocy.

- Nowy zoptymalizowany czujnik tętna, który jest jeszcze bardziej dokładny podczas różnorodnych aktywności.

- Nowa funkcja map pogodowych, która ułatwia przewidzieć warunki.

- Cieniowanie reliefowe, które sprawia, że mapy topograficzne są jeszcze łatwiejsze do zinterpretowania



Wykorzystaj każdą godzinę

Dzięki dziesiątkom wbudowanych aplikacji sportowych – w tym nowych sportów zespołowych, takich jak piłka nożna, koszykówka, siatkówka i inne – seria epix Pro umożliwia monitorowanie jeszcze większej liczby aktywności. Niezależnie od tego, czy ćwiczysz na siłowni, czy w zaciszu własnego domu, epix Pro zarejestruje ćwiczenia siłowe, kardio, na ergometrze wioślarskim, jogi czy treningów HIIT. Użytkownicy mogą również śledzić animowane wskazówki treningowe ćwiczeń kardio, siłowych, jogi i pilatesu bezpośrednio na ekranie zegarka. Tym, którzy uwielbiają spędzać swój czas na świeżym powietrzu przydadzą się możliwości monitorowania wędrówki, MTB, jazdy na nartach i snowboardzie, surfingu, raftingu i wielu innych aktywności outdoorowych.



Noś przez całą dobę

Seria epix Pro oferuje zaawansowane funkcje monitorowania zdrowia i kondycji oraz funkcje smart, które w każdej chwili pozwalają szybko sprawdzić powiadomienia. Funkcje takie jak pulsoksymetr, monitorowanie rezerw energii organizmu Body Battery, wskazówki dotyczące jet lagu, czy ocena jakości snu pomagają lepiej zorganizować dzień i nadchodzące aktywności, by zadbać o swoje dobre samopoczucie. Po przebudzeniu, zegarki zaprezentują przegląd zarejestrowanych parametrów, który ułatwi oszacowanie swoich możliwości na podjęcie wymagających wyzwań w danym dniu.



Dodatkowo, funkcje smart takie jak możliwość pobrania playlist z serwisów Spotify, Deezer lub Amazon Music (w subskrypcji premium) umożliwiają bezpośrednie odtwarzanie muzyki na słuchawkach podczas aktywności, a funkcje wykrywania zdarzeń oraz LiveTrack zapewnią większe poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście wśród bogatego zestawu funkcji przydatnych na co dzień, nie zabrakło też rozwiązania do płatności zbliżeniowych Garmin Pay.



Przygotuj się do startu

Smartwatche z serii epix Pro pomogą przygotować się do startu na każdym dystansie. Każdego ranka, zaprezentują użytkownikom ocenę gotowości do treningu, która pomoże im określić, na jaką jednostkę treningową powinni się dziś zdecydować, a wskaźniki takie jak pułap tlenowy, obciążenie treningowe, status treningu i inne pomogą ocenić ogólną wydajność. Osoby przygotowujące się do zawodów biegowych mogą skorzystać z bezpłatnych planów treningowych Garmin Coach na 5 lub 10 kilometrów albo półmaratonu, a także użyć widżetu wyścigu, aby sprawdzić wskazówki treningowe, prognozy czasu ukończenia dystansu i codzienne sugestie treningowe na cały tydzień. Dla biegaczy pokonujących dłuższe dystanse, dostępna jest szeroka gama zaawansowanych funkcji treningowych, w tym PacePro, ClimbPro, podgląd oceny wytrzymałości w czasie rzeczywistym (stamina) i pomiar mocy biegowej bezpośrednio na nadgarstku.



Prosto do celu

Bez względu na cel podróży, smartwatche z serii epix dostarczają najwyższej jakości funkcje nawigacyjne, które pomagają podążać właściwą drogą. Technologia SatIQ i wielopasmowy odbiór sygnału wraz z dostępem do kilku sieci GNSS zapewniają doskonałą dokładność pozycjonowania w trudnych warunkach - a wszystko to przy jednoczesnej optymalizacji żywotności baterii. Dostępne w epix Pro Sapphire Edition, fabrycznie załadowane mapy TopoActive dostarczają kartografię wybranych kontynentów. Przed wyruszeniem w drogę, poszukiwacze przygód mogą utworzyć lub znaleźć istniejące trasy w Garmin Connect i wgrać je do zegarka. Co więcej, funkcja Trendline ułatwia znalezienie najpopularniejszych szlaków w okolicy. Jasny wyświetlacz AMOLED sprawia, że mapy są jeszcze bardziej szczegółowe i łatwiejsze w interpretacji, co ułatwia podejmowanie decyzji w drodze.



Epix Pro – 42mm, epix Pro – 47mm oraz epix Pro – 51mm, dostępne są w opcji standardowej oraz Sapphire Edition w sugerowanej cenie detalicznej zaczynającej się od 949.99 EURO.



































Źródło: Info Prasowe / Garmin