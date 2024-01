Cooler Master - premiera HAF 700 White i EVO White

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Cooler Master z dumą przedstawia najnowsze modele swojej prestiżowej linii obudów HAF: HAF 700 White i HAF 700 EVO White. Kolejne iteracje odzwierciedlają zaangażowanie legendarnej serii HAF w dziedzinie wydajności i wszechstronności DIY. Biały wariant kolorystyczny obudów dodaje im nuty elegancji, łącząc wysoką funkcjonalność z nowoczesnym designem. HAF 700 White i EVO White to przede wszystkim propozycja dla konstruktorów i entuzjastów, którzy chcą maksymalnie wyrazić swoją kreatywność przy jednoczesnym osiągnięciu najwyższej wydajności.







Cechy i zalety obudowy HAF 700 White i EVO White:

1. Wszechstronne możliwości konfiguracji: dzięki obsłudze zasilacza do 200 mm, obsłudze płyty głównej do formatu E-ATX oraz przestrzeni na kartę graficzną o dowolnych rozmiarach i położeniu, HAF 700 nie ograniczy marzeń żadnego konstruktora.

2. Całkowita swoboda chłodzenia: miejsce na radiator o rozmiarze 240 mm, 360 mm lub 480 mm to wystarczająca przestrzeń jakiej potrzebujesz. Obrotowy uchwyt mocujący na chłodzenie oraz demontowany panel górny można dostosować do własnych potrzeb bez użycia narzędzi. Zdjęcie górnego panelu umożliwia natychmiastowy dostęp do wnętrza komputera.

3. Wentylatory SickleFlow: HAF 700 i HAF 700 EVO są wyposażone w dwa wentylatory SickleFlow White ARGB o średnicy 200 mm, utrzymując zarówno temperaturę, jak i poziom hałasu na minimalnym poziomie.

4. Unikalny design obudowy: specjalnie zaprojektowany przedni panel umożliwia zwiększony przepływ powietrza. Wielokomorowa konstrukcja nie tylko utrzymuje komponenty w idealnym porządku, ale także oddziela komponenty, które są mniej lub bardziej wrażliwe na ciepło.

5. Wsparcie dla ARGB gen 2: autorskie oprogramowanie MasterPlus+ oraz dołączony kontroler umożliwiają pełną personalizację oświetlenia każdej pojedynczej diody LED. Dodatkowo, panel przedni modelu EVO zawiera konfigurowalnego asystenta LCD o nazwie Iris. Monitoruje on na bieżąco informacje na temat pracy systemu, a także pozwala wyświetlać swoje ulubione filmy, zdjęcia czy animacje.

6. Montaż bez użycia narzędzi: pionowy montaż karty graficznej, uchwyt zasilacza, klatka na dyski HDD i wielofunkcyjny uchwyt pozwalają na całkowicie beznarzędziowy montaż. Takie rozwiązania sprawiają, że HAF 700 jest jedną z najbardziej przyjaznych użytkownikowi obudów dostępnych na rynku.



Kluczowe cechy i zalety modelu HAF 700 EVO White obejmują również:

1. Grube, wytrzymałe panele wlotowe ze szkła hartowanego ARGB tworzą unikalne, futurystyczne efekty świetlne, zachowując jednocześnie wydajność cieplną na poziomie frontu z meshu.

2. Infinity Mirror: …Bo jaki jest sens posiadania flagowej obudowy bez odrobiny zabawy? Lustrzany panel „odbija” zamontowane komponenty oferując dodatkowe wrażenia wizualne.





Obudowy Cooler Master HAF700 White oraz HAF700 Evo White trafią już wkrótce do sprzedaży w cenie około 1550 PLN i 2160 PLN za model Evo.

































Źródło: Info Prasowe - Cooler Master