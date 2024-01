Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

SAPPHIRE Technology wprowadza do sprzedaży kartę graficzną SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB. Względem modelu PULSE RX 7600 podwojono w niej dostępną pamięć VRAM, podwyższono zegary układu graficznego oraz zaimplementowano złącza DisplayPort w wersji 2.1. Nowy sprzęt jest przeznaczony do komfortowej rozgrywki w rozdzielczości Full HD. Układ RX 7600 XT korzysta z 2048 procesorów strumieniowych. W modelu PULSE zwiększono jego taktowanie względem modelu referencyjnego z 2760 MHz do 2810 MHz w trybie Boost. Dla porównania, taktowanie referencyjnych układów RX 7600 wynosi 2660 MHz. Rdzeń wykonano w architekturze AMD RDNA 3, a jego pracę wspomagają 32 jednostki RT oraz 64 jednostki AI.







Na laminacie nowej karty zamontowano 16 GB pamięci GDDR6 18 Gbps pracującej na 128-bitowej szynie. Jest to odpowiedź na szybko rosnące zapotrzebowanie na VRAM przez najnowsze gry. Dodatkową wydajność zapewnia 32 MB pamięci Infinity Cache drugiej generacji, o wysokiej przepustowości. Nowość wyposażono w dwa porty DisplayPort 2.1 oraz dwa złącza HDMI 2.1 z VRR. Każde z nich pozwala na wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 8K (7680 x 4320 px). Do zasilania PULSE RX 7600 XT 16 GB są wymagane dwie standardowe wtyczki 8-pin PCI Express.



Sprawdzony układ chłodzenia

Za aktywne chłodzenie karty odpowiadają dwa wentylatory Dual-X. Zostały one oparte na podwójnych łożyskach kulkowych, które charakteryzują się wysoką żywotnością. Za ich cichą i wydajną pracą stoją technologie Intelligent Fan Control oraz Precision Fan Control. Aluminiowy backplate również uczestniczy w procesie odprowadzaniu ciepła poprzez umieszczenie termopadów między nim, a laminatem karty. Dodatkową funkcją backplate jest usztywnienie całej konstrukcji oraz zabezpieczenie rewersu karty przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nowy produkt SAPPHIRE mierzy 250 mm długości, a jego grubość to 2.2 slotu PCI. Dzięki temu powinien pasować do większości niewielkich obudów Mini ITX, w których przewidziano miejsce na kartę graficzną.



Oprogramowanie SAPPHIRE TriXX

SAPPHIRE TriXX oprócz odczytu parametrów pracy karty graficznej może służyć do polepszenia płynności gier. Funkcja TriXX Boost nieznacznie obniża rozdzielczość, w jakiej renderowany jest obraz, by następnie wyostrzyć go przy pomocy AMD Radeon Image Sharpening. Użytkownik może skorzystać z kilku gotowych profili lub samodzielnie dostosować ustawienia.



Cena i dostępność

Sprzedaż karty SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB rozpoczyna się dzisiaj. Jej sugerowana cena, to 329 USD.









Źródło: Info Prasowe - SAPPHIRE