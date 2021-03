Cooler Master - premiera MasterFrame 700

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Cooler Master MasterFrame 700 to otwarta obudowa typu full tower. Ustawiona w pozycji pionowej eksponuje zainstalowane podzespoły poprzez panoramiczne okno z hartowanego szkła. Konstrukcja Open-Air ma zapewniać nieskrępowany dopływ świeżego powietrza. Dwa skrzydła o pełnym zakresie ruchu mają z kolei ułatwiać montaż komponentów i pozwalają na przekształcenie obudowy w stół do testów i podkręcania. Położona poziomo obudowa daje nieograniczony dostęp do wszystkich elementów systemu. Tym samym pozwala na eksperymentowanie z dodatkami i osprzętem o ponadstandardowych wymiarach, szybką wymianę komponentów czy np. uzupełnianie czynnika chłodzącego. Producent obiecuje niezrównaną wręcz kompatybilność z customowymi zestawami chłodzenia cieczą i opcją montażu do trzech chłodnic.







W układzie Open-Air jest miejsce na rezerwuar z pompą oraz dwa radiatory o długości 360 mm. W trybie test bench jest miejsce na trzeci o długości do 420 mm. Producent przewidział też miejsce na siedem dysków 2.5” lub cztery 3.5-calowe. Ich montaż odbywa się w sposób całkowicie beznarzędziowy. Jest też miejsce na dwa zasilacze ATX o długości do 210 mm, karty graficzne mierzące do 450 mm, a na liście wspieranych formatów płyt głównych wszystkie aż do SSI-EEB włącznie.



Obudowa Cooler Master MasterFrame 700 składa się z trzech części. Każdą z nich można łatwo zdemontować. Tym samym komputerowi modderzy, który zechcą ją spersonalizować np. malując lub naklejając unikalny wzór, mają ułatwione zadanie. Osoby, które chcą się chwalić swoim PC mogą też… zawiesić go na ścianie. Konstrukcja jest kompatybilna z uchwytami VESA 100 x 100 mm. Waga całości nie powinna wówczas przekraczać 14 kg.



Obudowa Cooler Master MasterFrame 700 trafi do sklepów jeszcze w tym miesiącu. Jej cena będzie oscylować w okolicach 900 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia