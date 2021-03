SONY - Nowy obiektyw G Master FE 50

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony zapowiedziała powiększenie oferty pełnoklatkowych obiektywów G Master o model FE 50 mm F1.2 GM (SEL50F12GM). Jego wyróżnikami będą znakomita rozdzielczość, charakterystyczny dla całej serii G Master wspaniały efekt bokeh, najbardziej zaawansowany na rynku autofokus oraz profesjonalny system obsługi i poziom niezawodności — a wszystko to połączone z małymi wymiarami i wagą. Maksymalny otwór przysłony F1,2 daje nadzwyczajne możliwości twórcze, wynikające z niezwykle małej głębi ostrości. Oznacza także wyjątkową zdolność przechwytywania światła, pozwalającą używać krótszych czasów otwarcia migawki i mniejszych wartości ISO podczas zdjęć w słabym świetle. W rezultacie obiektyw idealnie sprawdzi się w takich zastosowaniach, jak fotografia portretowa i ślubna czy produkcja materiałów wideo.







Obiektyw FE 50 mm F1.2 GM jest wyposażony w najnowsze rozwiązania optyczne, takie jak trzy soczewki XA (eXtreme Aspherical), dzięki którym obraz utrzymuje wysoką rozdzielczość nawet przy maksymalnym otwarciu przysłony. Powłoka Sony Nano AR Coating II skutecznie tłumi wewnętrzne odbicia światła, dzięki czemu na zdjęciach robionych pod światło nie powstaje poświata ani „duszki”.



Przy całkowicie otwartej przysłonie obiektyw FE 50 mm F1.2 GM wytwarza imponujący efekt bokeh — znak rozpoznawczy całej serii G Master — i nadaje plastyczność każdemu obrazowi. Nowo opracowany moduł 11-listkowej przysłony kołowej i pieczołowicie dopracowana konstrukcja optyczna z ograniczoną do minimum aberracją sferyczną zapewniają mocny efekt bokeh zarówno na pierwszym planie, jak i w tle.



Obiektyw FE 50 mm F1.2 GM jest wyposażony w szybki, dokładny i cichy system AF napędzany czterema mocnymi silnikami liniowymi XD (eXtreme Dynamic). Bardzo duża precyzja, małe opóźnienia i niski poziom wibracji pozwalają użytkownikowi skupić się wyłącznie na kompozycji ujęcia nawet podczas nagrywania materiałów wideo 4K ze śledzeniem oczu ludzi lub zwierząt, gdy ostrość musi być nastawiona bardzo dokładnie. „Szybujący” mechanizm ustawiania ostrości i dedykowany algorytm sterowania napędem zapewniają wysoką rozdzielczość w całym zakresie ustawień ostrości, od 0.4 m do nieskończoności.



Obiektyw FE 50 mm F1,2 GM został zaprojektowany do zastosowań profesjonalnych. Choć jest prosty w użyciu, ma szereg profesjonalnych funkcji, takich jak system Linear Response MF ułatwiający ręczną regulację ostrości, pierścień przysłony z wyłącznikiem kliknięć, przełącznik trybu ostrości i dwa dostosowywane przyciski blokady ostrości. Konstrukcja obiektywu chroni go przed pyłem i wilgocią, a fluorowa powłoka przedniej soczewki przeciwdziała powstawaniu śladów po palcach i osadzaniu się pyłu, wody, tłuszczu i innych zabrudzeń. Dzięki najnowszym technologiom Sony i najnowocześniejszej konstrukcji optycznej obiektyw ma zaskakująco małe wymiary i wagę (śr. 87 mm, dł. 108 mm, 778 g), jest więc poręczny i wygodny w użyciu.



Nowy obiektyw FE 50 mm F1,2 GM będzie można nabyć u autoryzowanych dealerów Sony od kwietnia 2021.

















Źródło: Info Prasowe / SONY