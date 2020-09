Cooler Master - uchwyt do pionowego montażu karty graficznej

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Uniwersalny uchwyt Cooler Master do pionowego montażu GPU doczekał się nowej wersji. Model V2 pozwala na przesuwanie karty graficznej oraz posiada riser portu PCIe. Dla osób, które chcą, aby ich sprzęt nie tylko działał, ale i wyglądał, Cooler Master proponuje uchwyt do pionowego montażu GPU w wersji V2. Dzięki niemu posiadacze obudów wyposażonych w okna mogą łatwo wyeksponować swoje karty graficzne. Nowa odsłona jest wykonana ze stali SGCC, która ma utrzymać największe i najcięższe konstrukcje bez odkształcania się.







Ponadto uchwyt Cooler Master do pionowego montażu GPU V2 ma ruchomą szynę. Pozwala ona na przesuwanie zamontowanego układu do przodu i do tyłu. To ma sprawić, że niezależnie od modelu GPU, każdy powinien znaleźć położenie pozwalające na optymalne ułożenie okablowania. Jedyny wymóg to obudowa ATX z miejscem na co najmniej siedem kart rozszerzeń.



W komplecie z uchwytem znajduje się riser PCIe 3.0 v2, dzięki któremu pionowy montaż karty graficznej powinien przebiegać w sposób łatwy i bezproblemowy. Wystarczy wpiąć przewód w gniazdo na płycie głównej, a następnie za jego pomocą podłączyć GPU. Wysokość konstrukcji karty graficznej nie powinna przekraczać dwóch i pół slotu PCIe.



Uchwyt Cooler Master do pionowego montażu karty graficznej V2 jest już dostępny w wybranych sklepach. Cena za komplet wraz z riserem PCIe wynosi około 215 PLN.





Dane techniczne:

• oznaczenie modelu: MCA-U000R-KFVK01

• kolory: czarny

• wymiary (D x S x W): 184 x 142 x 121 mm, długość przewodu risera PCIe: 165 mm

• kompatybilne karty graficzne: wszystkie o wysokości do 2.5 slotu PCIe

• przewód risera: PCIe 3.0 v2

• okablowanie: przewody miedziane 28 AWG i 30 AWG

• materiały: tworzywa ABS, SPCC, stal SGCC, nikiel, złoto, mosiądz

• wymagania systemowe: obudowa posiadająca siedem slotów dla kart rozszerzeń PCIe

• waga: 0.41 kg



















