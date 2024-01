Cooler Master G11 AIO

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Paradoksalnie obniżanie procesu litograficznego do coraz niższej liczby nanometrów, miało doprowadzić do powstania bardzo wydajnych, niskonapięciowych i chłodnych procesorów. Tymczasem najnowsze generacje wielordzeniowych układów Intela i AMD grzeją się niemiłosiernie. W topowych modelach CPU mają już kłopot ze schłodzeniem tych kawałków krzemu i metalu największe systemy AIO. Dlatego Cooler Master przygotował innowacyjny model G11 AIO, który wyposażono w głowicy w dwie pompy (Dual Pump) i podwójną komorę parową (Chamber), odbierające wstępnie energię cieplną z promiennika IHS i efektywnie transportującej ją do chłodnicy 360mm, uzbrojoną w trzy wentylatory 120mm. Taki komplet jest w stanie poradzić sobie z wartością TDP na poziomie 300W. O cenie jeszcze nic nie wspomniano...















Źródło: TechPowerUP