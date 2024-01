Samsung Smart TV - Designed for Samsung Gaming Hub

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Samsung ogłosiła szczegóły programu „Designed for Samsung Gaming Hub”, który zostanie zaprezentowany na targach CES® 2024. Celem tego programu jest współpraca z wiodącymi producentami akcesoriów do gier, której efektem mają być najlepsze w swojej klasie produkty nowej generacji dostarczane przez partnerskie firmy na potrzeby platformy do strumieniowania gier Samsung Gaming Hub. Ponadto, aby stworzyć pierwszego kontrolera firma ogłosiła nawiązanie współpracy z dostawcą akcesoriów gamingowych PDP (Performance Designed Products LLC).







Począwszy od tego roku, gracze zobaczą etykietę „Designed for Samsung Gaming Hub”, która oznacza, że akcesorium zostało przetestowane po kątem kompatybilności, jakości, efektywności, bezpieczeństwa i zabezpieczeń na urządzeniach firmy Samsung. Produkty posiadające takie oznaczenie gwarantują najlepszą możliwą jakość strumieniowania gier na platformie Samsung Gaming Hub.



Firma Samsung ogłosiła również wprowadzenie nowego bezprzewodowego kontrolera PDP „Replay Midnight Blue”, który jest pierwszym produktem w ramach programu „Designed for Samsung Gaming Hub”. Został wyposażony w wbudowany akumulator umożliwiający do 40 godzin gry na jednym naładowaniu, bezprzewodowe łącze Bluetooth o zasięgu 10 metrów i niskim opóźnieniu, przycisk „Home” umożliwiający natychmiastowe uruchomienie platformy Samsung Gaming Hub, łatwy do obsługi przycisk regulacji głośności telewizora i wiele innych funkcji. Gracze będą mogli bliżej przyjrzeć się kontrolerowi „Replay Midnight Blue” na stoisku Samsung na targach CES. Kontroler można już zamawiać w przedsprzedaży na stronach PDP, Amazon.com i BestBuy.com.



Samsung konsekwentnie pracuje nad dostarczaniem graczom nowych możliwości wyboru sposobów prowadzenia gier – od urządzeń, których używają do streamowania w chmurze po rozbudowę ekosystemu Samsung Gaming Hub oraz konsekwentne oferowanie innowacyjnych produktów i doświadczeń, które gracze uwielbiają. Oferta gier do streamowania w chmurze już teraz bardzo bogata i różnorodna. Gracze w Polsce mogą korzystać z trzech aplikacji: Xbox, NVIDIA GeForce Now i Utomik, które dają w sumie dostęp do blisko 2000 gier w wysokiej jakości. Co ważne, aplikacja Xbox jest dostępna na telewizorach Samsung QLED i Neo QLED oraz Excellence Line od 2021 roku oraz na telewizorach Samsung OLED. Wystarczy dostęp do Internetu, abonament Xbox Game Pass Ultimate oraz kompatybilny kontroler od Xbox. Wśród popularnych tytułów można tam znaleźć grę Starfield, dzięki której można odbyć kosmiczną podróż czy też Lies of P, czyli mroczną grę fantasy, inspirowaną klasyczną historią Pinokia.





























Źródło: Info Prasowe - SAMSUNG